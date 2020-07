Hay solicitud de extradición en contra de García Luna y "del equipo que lo rodeaba", confirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya hay solicitudes de extradición en contra de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño, subalternos del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, quienes también están acusados en Estados Unidos de recibir sobornos por parte de los cárteles del narcotráfico.

"Tengo información de que sí, la Fiscalía está llevando a cabo una indagatoria en el caso de García Luna, hay una investigación, incluso la solicitud de extradición, y también del equipo que lo rodeaba.

"De modo que es muy probable que existan investigaciones, sobre todo de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el caso de estas personas, que fueron señaladas ayer en Estados Unidos, y estoy seguro que va a actuar a la Fiscalía porque le corresponde hacerlo", aseguró el mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En mayo pasado la UIF, que encabeza Santiago Nieto, informó que presentó una denuncia en contra de Cárdenas Palomino por lavado de dinero, además que sus cuentas bancarias habían sido congeladas.

El presidente López Obrador recordó que la instrucción que dio al titular de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, es que "cuidemos" a quienes nos rodean y que no permita que gente sin escrúpulos, deshonesto, trabaje en el gobierno.

"Todos tenemos que cuidarnos que no haya influyentismo, amiguismo, ni nepotismo, ni ninguna de esas lacras de la política".

El titular del Ejecutivo evitó pronunciarse sobre la posibilidad de Durazo Montaño deje el cargo y busque la gubernatura de su natal Sonora.

"De lo demás no puedo decir nada porque es una cosa político electoral, y él lo va a resolver en su momento, ahora lo que quiero es nos sigan ayudando coordinando el Gabinete de Seguridad, que lo hace muy bien".