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Hay un aumento en la devolución del IVA, asegura Sheinbaum

Sheinbaum señaló la solicitud de empresarios para simplificar trámites a micro, pequeñas y medianas empresas.

Por El Universal

Mayo 08, 2026 12:15 p.m.
A
Hay un aumento en la devolución del IVA, asegura Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo
aseguró que hay un aumento en la devolución del IVA y se cumple con los tiempos establecidos.

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"Hay algunos sectores que dicen que se está tardando más la devolución del IVA. Hay una regla que se establece en el Código Financiero de cuánto tiempo tiene la Secretaría de Hacienda para regresar el IVA y se cumple siempre.
"Nunca se va más allá de lo que está establecido en la norma", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 8 de mayo en Palacio Nacional.
Agregó que le han pedido empresarios que haya simplificación de trámites para micro, pequeñas y medianas empresas.
En el Salón Tesorería, la Mandataria federal expuso "la fortaleza de la economía" con récord en puestos de trabajo afiliados al IMSS; venta récord de autos; monto histórico de remesas; reducción de la inflación; y baja en la tasa de interés.
La Mandataria federal destacó el T-MEC y el fortalecimiento de la relación México-Canadá, así como mucho interés de las empresas canadienses por invertir en nuestro país y fortalecer el comercio.

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