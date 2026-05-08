Hay un aumento en la devolución del IVA, asegura Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

aseguró que hay un aumento en la devolución del IVA y se cumple con los tiempos establecidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hay algunosque dicen que se está tardando más la devolución del IVA. Hay una regla que se establece en elde cuánto tiempo tiene la Secretaría de Hacienda para regresar el IVA y se cumple siempre."Nunca se va más allá de lo que está establecido en la norma", dijoen sude este viernes 8 de mayo enAgregó que le han pedidoque haya simplificación de trámites paraEn el Salón Tesorería, la Mandataria federal expuso "la fortaleza de la economía" con récord en puestos de trabajo afiliados al; venta récord de autos; monto histórico de remesas; reducción de la inflación; y baja en la tasa de interés.La Mandataria federal destacó ely el fortalecimiento de la, así como mucho interés de laspor invertir en nuestro país y fortalecer el comercio.