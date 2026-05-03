Héctor Yunes renuncia al PRI tras 45 años en Veracruz

VERACRUZ, Ver., mayo 3 (EL UNIVERSAL).- El ex candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, Héctor Yunes Landa, renunció a su militancia partidista tras 45 años de pertenecer al tricolor.

En un mensaje en sus redes sociales, el ex diputado federal, local y ex senador, acusó al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, de tener secuestrado al partido y haber obligado a salirse a militantes distinguidos.

Héctor Yunes denuncia secuestro del PRI por Alejandro Moreno

"Mi renuncia obedece a que el partido hoy se encuentra secuestrado por un personaje impresentable que pretende seguir decidiendo por décadas el futuro del PRI. Alejandro Moreno no sólo ha fracturado al partido sino que ha alejado a sus más distinguidos militantes reduciendo al PRI a una minoría sin proyecto ni futuro", acusó el actual diputado local.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ex dirigente estatal priista, explicó que su renuncia "al que fue por décadas el mejor partido de México" es irrevocable.

Renuncia de Héctor Yunes tras homenaje a Fidel Herrera y Rosita Borunda

"Hoy por la caciquil conducción del peor presidente de su historia se encuentra extraviado en una ruta incierta que tristemente podría conducirlo a su extinción", expresó.

Detalló que si renuncia la presentó ayer sábado 2 de mayo, pero deliberadamente decidió hacer el anuncio hasta el día de hoy con el propósito de no distraer la atención que mereció el homenaje celebrado a la memoria de dos personas muy queridas: Fidel Herrera Beltrán y Rosita Borunda.

"Mi renuncia obedece a que con Alejandro Moreno, el Partido, en lugar de dirigente, tiene dueño. En política, como en cualquier otra actividad humana, la incapacidad para cumplir con la palabra empeñada te hace valer nada. Ese es el caso de quien ya escrituró a su nombre al Partido Revolucionario Institucional", dijo.