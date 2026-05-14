Hombre muere en Yucatán tras ser confundido con venado

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, Yuc., mayo 14 (EL UNIVERSAL).- Una jornada de cacería terminó en tragedia, luego de que unal ser

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con un venado en montes de este municipio deLa víctima fue identificada como "", quien fuepor su compañero de caza al que se le conoce como "". Elal recibir un disparo de una escopeta.Los primeros reportes indican que los, originarios de, salieron aen la zona aprovechando que los animales se acercan a tomar agua en los ojos de agua o bebederos de ranchos.Sin embargo, al dividirse en dos grupos "" se movió con "" y este último se adelantó en la batida por lo queal sercon el venado.Cuando lograron sobreponerse, los compañeros lo llevaron al, pero por la gravedad de las heridas fue trasladado por una ambulancia al, donde finalmente. "", quedó en calidad de detenido mientras se realizan las investigaciones.