Hospitales de Nayarit ya están saturados por Covid: gobernador

Los pronósticos de los especialistas en salud quedaron rebasados en Nayarit y ante el aumento de casos de Covid-19 en la entidad, el gobernador Antonio Echevarría García señaló que los hospitales ya están llenos y habrá que improvisar campamentos de lona para recibir a los miles que enfermarán; además planteó el endurecimiento de las medias preventivas con carácter obligatorio.

"De seguir igual, preparémonos para lo peor, para atestiguar dolorosamente, el sufrimiento de quienes no se cuidan y no cuidan a sus familiares más vulnerables", dijo.

El mandatario señalo que se sancionará a quienes no usen cubrebocas en la calle y a quienes tomen espacios públicos para actividades recreativas.

En el estado hay mil 667 casos acumulados y 190 muertes, por lo que también hizo un llamado a la responsabilidad social.

En tanto, las empresas que no cumplan con los protocolos de sanidad para sus empleados y clientes tendrán también una sanción, ya que en este momento se deben aplicar las medidas con mayor rigor, para evitar más contagios.

"Estamos ante la última oportunidad de frenar responsablemente, entre todos, la amenaza contra los nuestros, antes que el dolor masificado nos lleve a un confinamiento espontáneo de duelo. Hoy apelo a su madurez, pero no descarto dolorosas medidas de mucha fuerza institucional, si en breve no se modifica la conducta ciudadana, de manera consciente y voluntaria", indicó el mandatario.

Señaló que se respaldarán las normas de aislamiento que implemente cada municipio, pues serán los alcaldes quienes definan la estrategia de protección en cada demarcación.

"Les pido que tomen en serio este peligro, no espero que lo hagan por mí, deseo sinceramente, que lo hagan por el amor hacia los suyos, pues yo también soy hijo, padre, esposo, hermano, amigo y compañero de trabajo, y al igual que ustedes no quiero perder a nadie, por algo que se pudo evitar", concluyó.