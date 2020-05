Hospitalizan a militar con Covid-19 en Oaxaca; se contagió en CDMX

El reciente caso positivo de Covid-19 que se integró a las estadísticas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en el Istmo de Tehuantepec corresponde a un militar que recibe atención en el hospital de la Base Aérea de Ciudad Ixtepec y que tiene residencia en Asunción Ixtaltepec. Que el caso fuera registrado en Asunción Ixtaltepec desató la preocupación de esta población zapoteca, por lo que las autoridades municipales tranquilizaron a los habitantes informando que el paciente no es originario de la comunidad, pero renta una vivienda y que desde el contagio no ha llegado a la población.

De acuerdo con el informe municipal el militar estuvo en la Ciudad de México en una capacitación y fue allá donde se contagió. A su regresó directamente se reportó enfermo en la base militar y fue internado en el hospital dando positivo por Covid-19, por lo que no ha llegado a la comunidad y está completamente aislado en el complejo militar, por lo que se pidió calma y tranquilidad a los ixtaltepecanos, así como no difundir rumores.

De los siete casos positivos acumulados en el Istmo de Tehuantepec, cuatro se registraron en Juchitán; mientras que Ixtaltepec, Salina Cruz e Ixhuatán tienen un caso cada uno. En total, tres pacientes están recuperados y dos fallecieron, uno de ellos Juchitán. Otros dos casos continúan activos, el de Ixtaltepec y el Salina Cruz. Además existen 17 casos sospechosos en toda la zona. A nivel nacional Luis Crecencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), informó que hasta el 24 de abril se tenía registro de 481 casos de Covid-19 en dicha dependencia, de los cuales 82 eran militares, 60 de ellos en activo.

También dijo que en todo el país han muerto cinco integrantes de las fuerzas armadas en activo por este virus, y hasta antes del caso de Oaxaca, 35 más estaban hospitalizados.