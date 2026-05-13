Hunden exbuque "Onjuku" para crear arrecife artificial
El proyecto busca proteger especies marinas y fortalecer la biodiversidad en las costas de Tampico, Tamaulipas
La Secretaría de Marina (Semar) realizó este miércoles el hundimiento controlado del exbuque "Onjuku" frente a las costas de Tampico, con el propósito de convertirlo en un arrecife artificial que impulse la regeneración ecológica y beneficie a la actividad pesquera de la región.
Durante la ceremonia, que se llevó vía remota desde Palacio Nacional, encabezada por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, se destacó que la embarcación, utilizada anteriormente en labores oceanográficas y pesqueras, servirá ahora como refugio para diversas especies marinas.
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, explicó que el nombre Onjuku significa "lugar de morada", por lo que el buque se convertirá en un nuevo hogar para especies como pámpano, peto, sierra y cazón.
"Será un refugio de biodiversidad, un punto de regeneración ecológica y una oportunidad para restaurar nuestros ecosistemas", afirmó.
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Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó que el arrecife artificial fortalecerá la riqueza natural del litoral tamaulipeco y traerá beneficios directos para las comunidades pesqueras.
La Semar subrayó que este proyecto forma parte de una estrategia para proteger los recursos marinos y demostrar que el desarrollo y la sustentabilidad pueden avanzar de manera conjunta.
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