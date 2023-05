IdC trabaja al 50% porque FA hacen obras públicas, informa Concamin

NUEVO NAYARIT, Nay., mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Al sector industrial le preocupa que la industria de la construcción (IdC) trabaje a la mitad de su capacidad instalada debido a que las Fuerzas Armadas son las que realizan las obras públicas, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber.

Durante la inauguración del Encuentro de Industriales 2023 dijo: "estamos preocupados porque a nivel nacional el sector construcción trabaja al 50% de su capacidad instalada debido a que todo tipo de obras están siendo realizadas por las Fuerzas Armadas".

Es necesario apostar por la infraestructura del país, abundó, y por ello a pesar de las diferencias que haya entre gobierno y sector privado debe haber diálogo entre las partes para que se incorporen los temas importantes en las agendas.

A su vez, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Francisco Solares, dijo que de 2020 a la fecha se redujo el número de empresas constructoras de 11 mil a 9 mil.

"Hemos tenido una reducción de las empresas constructoras de poco más de 2 mil empresas del 2020 a la fecha, tenemos ahorita del orden de 9 mil afiliados" y las que desaparecieron fueron sobre todo micro, pequeñas y medianas.



Cadena de la construcción aún no se recupera tras la pandemia

"El PIB de toda la cadena de la construcción en el 2020 tuvo un incremento marginal como de menos de 0.5%, es decir, no creció, y de las empresas constructoras creció 5% pero viene de muy abajo", por lo que aún se mantiene el sector por debajo de niveles previos a la pandemia.

"Si comparamos lo que se producía antes de la pandemia, contra el 2022, andamos al 78% de la producción y en 2023 no vamos a alcanzar lo que se generó ni en el 2024", comentó.



Señalan falta de transparencia en proyectos a cargo de las Fuerzas Armadas

El otro problema es que no hay información sobre el avance de las obras ni ejercicio presupuestal por falta de transparencia en los proyectos en manos de las Fuerzas Armadas.

Solares dijo que las obras si bien están en manos del Ejército o la Marina, se hacen por civiles que son contratados directamente.

Reiteró que la construcción tiene capacidad de trabajar al doble de la capacidad que actualmente utiliza, a pesar de que les afectan los aumentos de las materias primas y de que las tasas de interés han subido.