Iglesia advierte por sobreexposición digital en menores por Mundial

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- Ante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la

hizo un llamado a cuidar, observar, escuchar y acompañar a los jóvenes con el objetivo de fortalecer los vínculos familiares y construir entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

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A través de su editorial, indicó que lapuede convertirse en una oportunidad extraordinaria para convivir en familia, compartir emociones y construir recuerdos, "pero también puede convertirse en un periodo en el que, entre pantallas, horarios alterados, chats, videojuegos, apuestas disfrazadas de entretenimiento y unacada vez más agresiva, dejemos de mirar a nuestros niños y adolescentes".En ese sentido, advirtió que "la fractura de los vínculos familiares comienza con, aislamiento, irritabilidad, insomnio, necesidad excesiva de privacidad o una dependencia cada vez más intensa del celular y otras veces aparecen en forma de ansiedad, enojo constante o desconexión emocional".Recordó que hace unas semanas lade la Arquidiócesis Primada de México organizó lay de Personas Vulnerables, un ciclo deen el que especialistas, educadores y expertos compartieron herramientas concretas para fortalecer los vínculos familiares y construir entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.Al respecto, destacó que se debe fortalecer la idea de que elno consiste solamente en evitar la violencia, sino en generar, cercanos y"Unno es aquel que tiene una puerta cerrada o una contraseña segura. Es aquel que sabe que puede hablar, que, que encuentraa sus emociones y capaces de detectar cuando algo no está bien", dijo.Por ello, enfatizó que no se trata de satanizar las plataformas digitales o querer marcar la pauta en avances tecnológicos, "pues desde la Iglesia queremos recordar quepuede llamarse progreso si hiere la dignidad humana, y que ninguna pantalla puede sustituir la presencia humana, la conversación familiar y el acompañamiento afectivo"."Probablemente uno de los grandessea pensar que porque nuestros hijos están dentro de casa, automáticamente están seguros. Sin embargo, hoy muchassin pedir permiso y llegan directamente a una habitación, a un teléfono o a unos audífonos", expresó.exige volver a sentarnos junto a ellos epor aquello quey sienten", concluyó.