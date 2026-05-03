Iglesia católica llama a cuidar la niñez en México

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- La

llamó a

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en México y sostuvo que la protección, formación y acompañamiento de los niños debe ser una prioridad y una exigencia moral para todos."En cada niño se revela unaque no depende de sus circunstancias, sino delha sido creado (...) Quien acoge a un niño, acoge al mismo Cristo; quien descuida, hiere o abandona a un niño, traiciona esa presencia viva de Dios", expresó.A través de su editorial, indicó que los niños son, cuidado y derechos que deben ser respetados en todo momento.Agregó que las realidades que enfrentan muchos niños en México, como, o la fragmentación familiar demandan cuestionarse si realmente se está cumpliendo con la misión de protegerlos.En ese sentido, recordó las palabras del, Arzobispo Primado de México, quien recientemente manifestó que "no podemos acostumbrarnos a que un niño sufra; cada uno de ellos es uncon el que debemos asumir nuestro".Por ello, puntualizó que lasigue siendo eldonde se aprende a amar y a ser amado y destacó que latiene un papel en acompañar, formar y proteger.Ello, dijo, implica generaren, escuelas y espacios pastorales, además de formar conciencias que sepan reconocer y denunciar cualquier forma de abuso."Cuidar a los niños también requiere eldey acompañar sus procesos. En resumen, requiere vivir elque Dios nos dejó", añadió.