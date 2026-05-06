Ignacio Mier: Morena no será el payaso de las cachetadas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- "Tenemos el

de México, tenemos su confianza, estamos en contra de la impunidad, pero no vamos a convertir a nuestro movimiento en el payaso de las cachetadas", aseveró el coordinador de Morena en el Senado,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

al ser cuestionado sobre el caso del gobernador con licencia de Sinaloa,y sus presuntos vínculos con el narco.Enjustificó la ausencia del senador Enrique Inzunza que había prometido la semana pasada asistir a ladel Congreso de la Unión y dar la cara frente a las acusaciones de sus nexos con el Cártel de Sinaloa."Con relación a la notificación que hizo por redes sociales, el propio, no fue convocado. Recuerden ustedes que cada grupo parlamentario propone un número de senadores conforme al peso que se tiene. Nosotros somos los que propone Morena son 18 senadores".Cuestionado sobre si metería las manos al fuego por ely Enrique Inzuza apuntó: "En lo personal, yo no puedo asegurar nada porquey no juzgo delito. Y no me considero de ninguna manera divino para perdonar pecados".