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Imputa FGE a presunto asesino de regidor

Por El Universal

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Imputa FGE a presunto asesino de regidor
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      Xochitepec, Morelos.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos formuló imputación formal en contra de Ricardo Alejandro "N" como presunto autor material del homicidio del regidor y activista Gabriel Rivas Ríos.

      Tras la audiencia inicial celebrada en la Sala 3 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, la jueza Yaredi Montes Rivera le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

      Durante la diligencia, que inició en punto de las 8:00 horas, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso tras exponer una sólida cadena de datos de prueba; sin embargo, la defensa del imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas.

      Debido a ello, será el próximo martes 17 de noviembre cuando se resuelva su situación jurídica definitiva. El presunto homicida  del regidor tiene 31 años y dijo ser chef de oficio.

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      En la narrativa del Ministerio Público se conoció que las grabaciones de videovigilancia resultaron determinantes para reconstruir el crimen perpetrado el pasado miércoles 4 de noviembre. 

      De acuerdo con la relatoría ministerial, dos motocicletas —una deportiva color negro y otra tipo cross— siguieron el rastro del concejal desde la sede del Ayuntamiento de Cuernavaca hasta la calle Del Ejido, en la colonia Ejidos de Acapatzingo.

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