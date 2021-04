IMSS reconoce a Sheinbaum como la mejor alcaldesa

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum afirmaron que el trabajo en equipo en la capital del país permitió un buen manejo de la pandemia por Covid-19.

"Con una relación tan buena que hay con la jefa de Gobierno, las cosas se facilitaron incluso en momentos muy críticos. En otros lugares había que construir y dialogar mucho con las autoridades locales, pero la política fue lo que permitió que esas voluntades unieran lo que estaba fragmentado históricamente, el sistema de salud, porque teníamos que atender como un solo sistema de salud", dijo.

Durante su participación en el primer informe de actividades del IMSS Ciudad de México Norte y Sur, el funcionario resaltó la importancia de la coordinación entre instituciones y gobiernos estatales para hacer frente a la pandemia por coronavirus, en ese sentido, consideró que Claudia Sheinbaum Pardo es la mejor alcaldesa del mundo en atender Covid-19.

"Quiero hacer un reconocimiento muy amplio a la Jefa de Gobierno, porque la coordinación, la voluntad, la estrategia, el método de trabajo, permitió que estos resultados fueran posibles, porque hubo apoyo siempre, nunca hubo una división. Yo estudié ciencia política y a los que estudiamos ciencia política nos dicen politólogos, pero yo me pregunto cómo les dicen a las científicas que hacen política y que hacen de la política en una pandemia, una ciencia. Yo les voy a decir cómo les dicen: les dicen la mejor alcaldesa en el mundo en el manejo de la emergencia".

Zoe Robledo también destacó que tan solo en 2020, de los 29 mil millones de pesos que ha invertido el Seguro Social en la pandemia, 4 mil 300 millones se han invertido en la capital del país.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, comentó que el personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social atendió al 40% de quien enfermó por Covid-19 en la capital y consideró que la crisis por la pandemia debe servir para aprender hacia futuro y buscar oportunidades.

"La pandemia nos ha enseñado el trabajo coordinado, la importancia y fundamental necesidad de que los sistemas de salud públicos sigan trabajando de manera coordinada, ha sido una gran enseñanza y es algo que no podemos dejar solamente para la pandemia, sino seguir trabajando en torno a ello. Uno se conoce en el trabajo y en los momentos difíciles, y es en donde uno encuentra las mejores bondades, no solamente de las personas, sino de las instituciones, y creo que esto ha sido fundamental en la atención a la pandemia", dijo.

Recordó que el momento más difícil de la pandemia fue la segunda ola, donde se tuvo el doble de hospitalizados de que se tuvieron en la primera llegando a más de 7 mil 200 personas hospitalizadas por Covid solo en los hospitales de la Ciudad de México.

"Hoy estamos en 3 mil hospitalizados; es decir, todavía sigue siendo un número muy importante, aunque evidentemente, pues menos de la mitad de la difícil circunstancia que vivimos, sobre todo, a mediados de enero; y esta situación en donde nos vimos envueltos todos, y todos colaboramos desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de trabajo para poder sacar adelante a la ciudadanía", expuso la mandataria.

Destacó que se debe seguir manteniendo la coordinación hacia un solo Sistema de Salud; particularmente, e incluso seguir trabajando en urgencias médicas de una manera en donde se puede atender a todos en un solo Sistema de Salud e ir avanzando hacia ello.

"Seguir trabajando en el Expediente Único Electrónico, que es fundamental, no solamente para la ciudad, no solamente para el IMSS, sino que realmente pueda haber un lugar en donde un médico, una médica de los sistemas de salud pública pueda revisar el expediente, particularmente en el servicio primario. Y, particularmente, lo que hoy aprendimos en la pandemia, de estas terribles comorbilidades –de la diabetes, de la hipertensión–", dijo.