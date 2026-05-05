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IMSS y sindicato instalan grupo trabajo para atención prioritaria

La colaboración entre IMSS y SNTSS incluye proyectos para mejores condiciones laborales.

Por El Universal

Mayo 05, 2026 05:17 p.m.
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IMSS y sindicato instalan grupo trabajo para atención prioritaria

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández, encabezaron la instalación del grupo trabajo nacional para la atención de temas prioritarios en trato digno, mejora de la atención a derechohabientes, apoyo a trabajadores y una estrategia integral en salud mental, entre otros.

IMSS impulsa estrategia integral para atención prioritaria

En la sala de sesiones del H. Consejo Técnico del IMSS, Robledo Aburto afirmó que la institución atraviesa un momento de expansión histórica en infraestructura, cobertura y fortalecimiento financiero, con el objetivo de garantizar servicios de salud sin comprometer su viabilidad a largo plazo.

Explicó que, como parte de la estrategia, el IMSS ha impulsado tres ejes principales, entre ellos el aumento en la base de personas afiliadas mediante la incorporación de trabajadores independientes, del hogar, agrícolas y de plataformas digitales; el crecimiento de infraestructura hospitalaria, con una meta de más de 5 mil 500 camas adicionales hacia 2030; y el fortalecimiento de la suficiencia financiera hacia el final del sexenio.

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En ese sentido, detalló que el instituto planteó cuatro líneas de acción para alcanzar estos objetivos, los cuales consisten en avanzar hacia la universalización de los servicios de salud, diversificar las fuentes de ingreso a través de instrumentos financieros, fortalecer la fiscalización y cobranza, y optimizar el gasto institucional bajo criterios de eficiencia y ética, particularmente en las representaciones del IMSS en los estados.

Adicionalmente, destacó los avances en transparencia y control como la adquisición de víveres y servicios de laboratorio, así como la digitalización de procesos que permiten identificar áreas de mejora, particularmente en servicios como limpieza y atención al derechohabiente.

SNTSS y IMSS colaboran para mejorar condiciones laborales

En materia laboral, Robledo Aburto reconoció la participación del SNTSS en los procesos de transformación, que incluye iniciativas para mejorar condiciones contractuales, proyectos piloto como tiendas institucionales y la modernización de esquemas de atención médica.

En su intervención, Olivos Hernández resaltó las áreas de oportunidad como la adecuada planeación y ejercicio del presupuesto, la dotación oportuna de insumos y medicamentos, y la actualización de sistemas operativos internos y admitió que una gestión más eficiente de los recursos permite mejorar la cobertura de personal y evitar deficiencias en la atención.

Además, resaltó avances recientes, como el incremento histórico en la contratación de médicos y la mejora en la gestión de créditos laborales, lo que, dijo, demuestra que la colaboración entre ambas partes genera resultados positivos.

Olivos Hernández también reiteró el compromiso del SNTSS de trabajar de manera coordinada con las autoridades del IMSS, bajo principios de diálogo, respeto y comunicación constante.

"Con estas acciones, el IMSS y el SNTSS refrendan su compromiso con el diálogo, la colaboración y la mejora continua en beneficio de los trabajadores y la población derechohabiente", indicaron.

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