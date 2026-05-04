Inauguran escultura ecuestre de Ignacio Zaragoza en Puebla

PUEBLA

, Pue., mayo 4 (EL UNIVERSAL).- Unade más de tres toneladas de peso de

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, será inaugurada en la ciudad depara rendir tributo alque derrotó al Ejército francés.LosMiguel, Pablo y Bernardo Luis López Artasánchez, miembros de la quinta generación de orfebres yradicados en, realizaron la imagen dey medio de alto.La figura está inspirada en la obra de, la cual fue realizada durante elen 1896. Y forma parte de los festejos delDurante, los artesanos confeccionaron el monumento -a solicitud del- que fue colocado momentáneamente frente al, un emblema construido entre 1781 y 1788.Las autoridades esperarán la autorización delpara que la obra sustituya a la que actualmente se encuentra en la, donde hay unen honor al militar en la zona turística e histórica de Los Fuertes.Lallegó aen, donde su tatarabuelo,participó en la Victoria delde 1862 bajo el mando de Porfirio Díaz.Durante else queda a radicar en dicha ciudad y su familia lo alcanza para instalarse ende forma definitiva.