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Incendio consume Nave 1 del Parque Tabasco; hay 5 muertos

El siniestro consumió puestos de empresarios locales en la feria estatal

Por El Universal

Mayo 07, 2026 11:13 a.m.
A
Incendio consume Nave 1 del Parque Tabasco; hay 5 muertos

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, expresó que las familias de las personas que lamentablemente fallecieron durante el incendio registrado en el Parque Dora María cuentan con el acompañamiento de su gobierno y que se brindarán todas las garantías necesarias para la reparación y atención correspondiente.

Durante una conferencia desde Palacio de Gobierno, el mandatario señaló que el siniestro pudo ser controlado con prontitud gracias a la acción de los cuerpos de Protección Civil y de Seguridad y Emergencia.

Informó que se llevará a cabo una investigación rigurosa para esclarecer con precisión el origen de lo ocurrido.

"Las instituciones del gobierno del estado trabajan de manera coordinada para garantizar la protección y seguridad de todas y todos los visitantes".

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La madrugada de este jueves ocurrió un incendio en la Nave 1 del Parque Dora María Tabasco, donde se realiza la Feria Estatal, que dejó un saldo de cinco personas muertas y pérdidas millonarias.

El fuego consumió las instalaciones donde pequeños y medianos empresarios del Estado venden alimentos, artículos regionales, artesanías, ropa y calzado.

En redes sociales circulan imágenes y videos de las personas huyendo del parque ferial ante la magnitud del siniestro cuyas llamas alcanzaron varios metros de altura.

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