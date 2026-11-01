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Indagan la muerte de menor en los bloqueos

Por EFE

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Indagan la muerte de menor en los bloqueos
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      Ciudad de México.- El gobierno de Tamaulipas informó este sábado que inició una investigación a efectivos policiales por la muerte de Aranza Adailini, una menor de siete años, que recibió disparos desde un helicóptero de la Guardia Estatal durante los bloqueos realizados por grupos del narcotráfico el 29 de octubre.

      "Lamentamos profundamente la muerte de una niña de siete años por una herida de arma de fuego, en un hecho en el que su madre resultó lesionada", expresó un comunicado compartido por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal.

      Además, la nota informativa confirmó el fallecimiento de cinco personas en dos accidentes derivados de impactos en contra de vehículos incendiados en los bloqueos de vías por miembros del crimen organizado en respuesta a la captura de un líder de la facción ´Ciclones´ del Cartel del Golfo y de otra persona, cuya identidad no fue revelada.

      "Se investiga la presunta procedencia del disparo desde un helicóptero de la Guardia Estatal que participaba en la atención de estos acontecimientos", subrayó el documento sobre este operativo en el que también participaron fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

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