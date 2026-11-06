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Indagan las amenazas a regidor asesinado

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Indagan las amenazas a regidor asesinado
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      Cuernavaca, Mor.- El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar afirmó que entre las líneas de investigación para detener a los autores del asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos se considera llamar a comparecer a los integrantes del Cabildo de Cuernavaca y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (TJA).

      A los primeros, porque en sesiones de Cabildo el regidor acusó una presunta relación con la delincuencia organizada que anida en la capital del estado.

      En una de las últimas sesiones, Rivas Ríos consideró como amenazas las advertencias de la regidora del PAN, Paz Hernández Prado, y del secretario de Gobierno municipal, Óscar Cano Modragón, al precisar que cuando votó en contra de una propuesta en la Comisión de Alcohol "no querían poner mi voto en contra o mi nombre con voto en contra, que porque podía tener consecuencias con la maña.

      El regidor protestó el mismo día de su asesinato en la sede del TJA porque concedieron una suspensión a la empresa inmobiliaria Portenta para que no se detengan los trámites administrativos en el Ayuntamiento y continúe con su proyecto urbano en un predio considerado como reducto de selva en la capital del estado.

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