InDRE investiga nueva cepa de Covid-19 localizada en Jalisco

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) en colaboración con las autoridades sanitarias de Jalisco trabajan en la caracterización de la nueva variante de Covid-19 que apareció en cuatro pacientes de Jalisco para identificar su importancia y precisar si en realidad se trata de la "variante mexicana" del virus del SARS-CoV-2.

El país llegó a 1 millón 864 mil 260 personas confirmadas a Covid-19; hasta el momento se ha reportado el fallecimiento de 158 mil 526 pacientes de esta enfermedad, lo que representa 462 decesos más que el sábado. En conferencia nocturna para dar a conocer el avance de la pandemia por Covid-19 en el país, el doctor Ruy López Ridaura, director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), explicó que antes de confirmar la aparición de una nueva cepa es necesario saber si las mutaciones y variantes que se han presentado son de importancia epidemiológica, es decir si hacen que el virus, por ejemplo, tenga mayor capacidad de contagio o que ocasione que la enfermedad sea más grave.

"Tenemos que caracterizar sus componentes importantes: combinaciones de varias mutaciones que puede tener el virus, que se encuentren de manera consistente en varios individuos, qué características tiene, si esta cepa tiene algo diferente, buscar si la enfermedad es más grave o virulenta, ver en qué tipo de pacientes se ha encontrado, si los pacientes se han puesto más graves", explicó. "Seguramente hay mutaciones de los virus que circulan en la población mexicana. Para poder decir que es una variante mexicana y poder describirla como tal, se tiene que verificar su importancia. Es probable que existan varias mutaciones que no impactan para nada".

El sábado se dio a conocer que en Jalisco se detectaron cuatro casos de la variante E484K de Covid-19, también conocida como cepa sudafricana-brasileña. La autoridad sanitaria notificó al InDRE el cual, junto con la Universidad de Guadalajara, inició el estudio de caracterización de la variante. El funcionario dio a conocer que hasta el momento se han aplicado 673 mil 327 vacunas, de las cuales 631 mil 485 fueron primeras dosis y 41 mil 842 fueron segundas dosis. Todavía faltan por aplicarse 91 mil.

Para el 15 de febrero se espera la llegada de un nuevo cargamento de Pfizer con el que terminarán de aplicarse las segundas dosis al personal de salud que fue vacunado el pasado 12 de enero, y a partir de entonces se recibirán nuevos embarques cada semana para comenzar la inoculación de adultos mayores.

Del último embarque, que fue el que llegó el 19 de enero pasado, se ha aplicado 58% de las 219 mil 375 vacunas que llegaron, se tienen en reserva 6 mil 940 dosis y se han perdido 991. En conferencia de prensa nocturna, explicó que el gobierno mexicano no ha confirmado la entrega de cargamentos de las vacunas Sputnik-V, las que fabrica la empresa CanSino ni las de AstraZeneca; y que se mantiene a la espera, puesto que se están firmando contratos y acuerdos para su adquisición, así como para conocer los calendarios de embarque y llegada al país.

"De las otras no está todavía confirmado. Con Sputnik y CanSino, con AstraZeneca, la posibilidad de tener un adelanto que pueda venir de la India y que pudiéramos adquirir antes de lo queya está programado con AstraZeneca que se va a embotellar aquí, y que al principio estaba programado para mayo. Posiblemente tengamos un cargamento adicional de AstraZeneca, que ya esté listo para usarse en la primera o segunda semana de febrero".