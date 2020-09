INE avala medidas cautelares contra spot donde AMLO habla del Papa

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó imponer medidas cautelares en contra de un spot que se difunde, en alusión al Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que hace referencia a símbolos religiosos.

Se trata del anuncio en el que el jefe del Ejecutivo Federal nombra al papa Francisco.

"Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del evangelio. Es para decirles: tengan para que aprendan", es el mensaje de la propaganda que se difunde actualmente.

Ante ello, el PAN y PRD solicitaron las medidas cautelares ante el INE, para pedir que el anuncio sea retirado, toda vez que va en el sentido contrario a lo que dicta la Constitución mexicana.

El consejero Ciro Murayama subrayó que la propaganda vulnera el marco constitucional, toda vez que se hace alusión a temas que están prohibidos: mezclar la política con lo religioso.

Además, añadió que en el spot no se contempla el fin último del mismo, que es difundir obras del segundo periodo de mandato. Se toma postura política, expuso Murayama, y se opina de terceros, no precisamente se rinde cuentas.

La consejera Adriana Favela recordó que las autoridades gubernamentales deben ser neutrales y debe quedar claro que los mensajes son para difundir el informe de gobierno y no asuntos religiosos.

La consejera Beatriz Zavala mencionó que en México existe una historia de la separación Iglesia-Estado.