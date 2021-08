INE declara pérdida de registros de Fuerza por México, PES y RSP

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la declaratoria de pérdida del registro de los partidos políticos nacionales Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, al no haber obtenido el 3% de la votación válida en las elecciones federales del pasado 6 de junio.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que esta declaratoria marca el inicio de un proceso de reconfiguración del sistema de partidos políticos mexicanos, que está impregnado por una intensa vitalidad.

"Hoy que los litigios respecto de la elección federal de 2021 ante las instancias jurisdiccionales han terminado, el INE está en grado de poder activar la causal más importante de redefinición del propio sistema de partidos. Hoy iniciamos un proceso que venturosamente volverá a abrirse para que sean las y los ciudadanos quienes decidan si las opciones políticas que hoy quedan satisfacen su diversidad; si no, habrá nuevos partidos y serán ellos los que decidan quiénes se van y quiénes se quedan", manifestó.

Córdova Vianello refirió que la autoridad electoral no es más que un instrumento verificador de que los parámetros constitucionales se han cumplido, por lo que el otorgamiento de registro y su eventual cancelación está en manos de la ciudadanía, que con su voto define la arena de la competencia electoral.

Agregó que este proceso es también un reflejo del carácter evolutivo de nuestro propio sistema democrático, ya que entre 1953 y 1978 prevalecía un sistema cerrado y estático donde solo cuatro partidos contaban con registro, sin que ninguna otra fuerza política pudiera acceder.

En este sentido, recordó que la transición buscó reflejar la pluralidad de la sociedad y en la actualidad se permite que cada seis años los partidos se regeneren con nuevas opciones y cada tres años si no obtienen el mínimo de respaldo ciudadano en las urnas salen de nuestro sistema electoral.

"Eso habla de un sistema acorde a la realidad del país, un país, una sociedad que no cabe bajo una sola voz, un solo membrete político o una sola posición ideológica; un país rico, diversos, plural, que se renueva periódicamente permitiendo que nuevas opciones lleguen y compitan por el voto público", puntualizó.

El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Ballados, explicó que la declaratoria de pérdida de registro se da tras verificar que tanto en la elección de Mayoría Relativa como de Representación Proporcional de las diputaciones que se disputaron el pasado 6 de junio, los tres partidos políticos no lograron obtener el 3% de la votación válida emitida.

Con la declaratoria aprobada este lunes se da vista a cada uno de los partidos políticos para que aleguen lo que a su derecho convenga, para lo cual cuentan con 72 horas a partir de su notificación legal.

Una vez cumplido el plazo, la Junta General Ejecutiva dará paso a la elaboración del Proyecto de Dictamen respecto de la pérdida de registro de cada uno de los institutos políticos, el cual deberá ser presentado ante el Consejo General para su eventual aprobación.

La declaratoria se da luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó con la resolución de todos los medios de impugnación interpuestos por los distintos partidos políticos y coaliciones, respecto a los resultados de las elecciones ordinarias federales para diputaciones celebradas el pasado 6 de junio.