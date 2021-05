INE desecha queja del PAN contra Ebrard por respuesta a The Economist

Este lunes la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó un recurso del Partido Acción Nacional (PAN) contra el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, por la publicación en su cuenta de Twitter de la carta que envió al semanario The Economist, en respuesta a una publicación de ese medio informativo sobre el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno.

La Comisión consideró improcedente dictar una medida cautelar, pues la publicación denunciada no se realizó con la finalidad de difundir logros o acciones de gobierno, sino que se trató de una réplica a la publicación realizada por la revista británica.

También se rechazó la queja presentada de Morena en contra del PAN, por el pautado para televisión de los promocionales referentes a los hechos ocurridos el 3 de mayo pasado en la Línea 12 del Metro.

El partido denunció que se trata de propaganda calumniosa, con una sobrexposición de los promocionales, al haber sido pautados en tres ocasiones.

La Comisión declaró la improcedencia de la medida del promocional vigente, porque no se advirtió la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en el Proceso Electoral Federal, puesto que las imágenes y frases que integran el promocional denunciado, corresponden a la perspectiva, crítica u opinión del PAN en torno al percance ocurrido en la Línea 12 y la forma en que se han desenvuelto los servidores públicos emanados de Morena, temática que "está dentro del debate público".

Los tres integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideraron procedente una queja del PAN contra la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua por promocionales pautados por el Partido del Trabajo (PT) y por el partido Nueva Alianza, en los cuales no se identifica a Marco Adán Quezada Martínez como candidato de la coalición, situación que puede generar confusión en el electorado.

Al advertir que en los promocionales denunciados pautados por el PT no se incluyen los emblemas o la referencia a Nueva Alianza y a Morena, y que en los pautados por Nueva Alianza no se incluye al PT ni a Morena, se estimó procedente el dictado de las medidas cautelares solicitadas y se ordenó a ambos partidos el retiro del material en un plazo que no puede exceder de tres horas.

En otro asunto, Morena presentó queja en contra del PAN en la que denunció propaganda calumniosa a través del promocional en Jalisco en el que se utilizan las expresiones "¿sabes por qué hoy Jalisco es el epicentro de la inseguridad que se expande en todo el país? Por la incompetencia de Morena y su complicidad con Movimiento Ciudadano".

La Comisión determinó la improcedencia de la cautelar, ya que dichas expresiones constituyen la perspectiva, crítica u opinión del partido emisor del mensaje en torno a la situación de inseguridad que se vive en el estado de Jalisco, que es un tema que se encuentra dentro del debate público.

Finalmente, Morena denunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la difusión del promocional pautado para radio y televisión denominado NAC MANOS, en el que "se realizan acusaciones infundadas y calumniosas en su contra y se utiliza indebidamente la imagen de servidores públicos federales".

Sin embargo, la Comisión no advirtió contenido calumnioso en el material denunciado, reafirmando que las imágenes y frases que lo integran corresponden al punto de vista, crítica y señalamientos del PRD en torno a cuestiones y personas del ámbito púbico, atento a las consideraciones y fundamentos siguientes, "sin que se desprenda la imputación de un hecho o delito falso".