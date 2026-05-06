INE detectó irregularidades en campaña de Morena en Sinaloa

Durante las campañas del proceso electoral de 2021 en Sinaloa, en donde se renovaron diputaciones, ayuntamientos y la gubernatura en la que resultó electo Rubén Rocha Moya, el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó irregularidades en el gasto de campaña de Morena que en conjunto suman 82 millones 765 mil 618 pesos.

INE detecta irregularidades en gastos de campaña de Rubén Rocha

De acuerdo con el dictamen consolidado de la revisión de informes de ingresos y gastos de campaña para el proceso electoral de Sinaloa en 2021, se detectaron al menos 12 observaciones con alusión directa a los gastos de la campaña de Rubén Rocha, quien enfrenta acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las irregularidades incluyen omisión de gastos, falta de comprobantes y egresos sin contratos firmados.

Según el documento, se encontraron gastos no registrados por eventos de campaña de Rocha que suman 2 millones 10 mil 514 pesos. El INE también halló que al cierre de la campaña del morenista, se reportaron deudas pendientes con proveedores por 746 mil 463 pesos, sin embargo, no se entregaron contratos o pruebas legales que demostraran esa deuda.

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La autoridad electoral también identificó gastos por el traslado de personal al evento de cierre de campaña de Rocha Moya en Culiacán, para los cuales se omitió presentar los documentos de soporte firmados, relacionados a un monto de 257 mil 223 pesos.

Multas y sanciones aplicadas a Morena por irregularidades

Asimismo, se detectaron cinco spots de radio y cinco de TV que beneficiaron al candidato, cuyo costo, valuado por el INE en 173 mil 710 pesos, fue omitido en los reportes. En el mismo ámbito de publicidad al candidato de Morena, el INE localizó publicidad callejera: 22 bardas, ocho lonas, dos pantallas y siete espectaculares, con un valor de 156 mil 106 pesos que no fueron reportados en los informes.

Entre otros gastos operativos para el entonces candidato a la gubernatura por Morena, que el INE señaló por no contar con contratos ni comprobantes de pago se encuentran gastos efectuados por el propio Rocha que suman 26 mil 547 pesos.

Del mismo modo, la autoridad electoral advirtió la falta de contratos y muestras fotográficas en el sistema de fiscalización para gastos de propaganda por 16 mil 180 pesos. Y en otro señalamiento, se detectaron regalos de simpatizantes, específicamente fuegos artificiales usados en el arranque de campaña del candidato, sin comprobantes de pago, por un valor de 6 mil 652 pesos.

La autoridad electoral también encontró irregularidades millonarias vinculadas al gasto de campañas de candidatos del partido guinda en Sinaloa. Aunque no en todos los casos se especifica a la persona candidata vinculada a la observación. Morena comparte el segundo lugar junto con el PAN en la lista de los partidos con más irregularidades durante las campañas de 2021 en Sinaloa, sólo por debajo del PRI.

Entre las irregularidades más altas se encuentran 40 millones 443 mil 737 pesos por contratos que fueron notificados de manera tardía al INE, así como 24 millones 942 mil pesos por la omisión de realizar el registro contable de 391 pólizas en tiempo real durante periodo normal excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación. También se halló la omisión de reportar egresos por 3 millones 942 mil pesos en gastos de eventos de campaña.

Ante las anomalías detectadas, el INE aplicó multas y reducción del presupuesto de Morena que ascienden a 10 millones 802 mil 708 pesos. Aunque el partido intentó impugnar algunas de las observaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la autoridad desechó los alegatos debido a que se incumplieron los plazos de apelación.