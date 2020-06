INE ordena a partidos no usar pretexto de pandemia para promoverse

La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a servidores públicos federales y locales pertenecientes a todos los partidos políticos, abstenerse de realizar entregas de bienes y servicios con el pretexto de la pandemia de SARS-CoV2 Covid-19, con fines de promoción personalizada.

"No estamos restringiendo la entrega, sino que se identifique y personalice esa entrega" presuntamente para posicionarse políticamente, lo que podría constituir una violación al artículo 134 de la Constitución, advirtió la consejera presidenta de la comisión, Claudia Zavala Pérez.

Las medidas de tutela preventiva fueron emitidas tras detectar a 63 servidores públicos federales –además de 45 a nivel local, cuyas quejas se desahogan en los Organismos Públicos Locales (OPS)- y pertenecientes a los 7 partidos nacionales y 2 locales, desplegados en todo territorio nacional o en redes sociales difundiendo su imagen, partido o cargo, con el pretexto de distribuir gel desinfectante, cubre bocas, caretas o despensas en medio de la pandemia.

Por eso Zavala llamó a todos los servidores públicos, sean legisladores o funcionarios, a cuidar el proceso electoral, los 2 en curso en Coahuila e Hidalgo, pero también "el gran proceso electoral federal que iniciará en septiembre.

"Es un recordatorio a los servidores públicos, pero también es una orden a que omitan esos actos que lesionan el sistema democrático. Esta autoridad como árbitro electoral", advirtió, estará vigilante.

En sesión de la Comisión la consejera Adriana Favela reconoció que "esta una conducta generalizada en la que han incurrido servidores públicos de distintos partidos y entidades" pero hay más.

El INE está actuando para recordarles sus obligaciones y no se aprovechen de la pandemia para realizar esa presunta promoción personalizada, dijo, pues la equidad es uno de los principios que debe prevalecer en los comicios.

El consejero Jaime Rivera insistió que la falta por la cual se emitieron las medidas cautelares de tutela preventiva no por distribuir bienes ni por ser solidarios, sino por "aprovechar las circunstancias presuntamente para promoverse".

En la sesión los consejeros concedieron medidas cautelares para ordenar que un conjunto de servidores públicos retire de sus redes sociales o propaganda tal promoción personalizada.

Pero las medidas de tutela preventiva fueron emitidas para todos para que todo servidor público se abstenga de incurrir en promoción personalizada con la inclusión de nombres, logotipos, voces, imágenes, en propaganda política o en la entrega de bienes y servicios.