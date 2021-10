INE pide 19 mil mdp para 2022; "es una locura", dice Noroña

El vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, anunció que al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se acordó citar a comparecer al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello ante el pleno del recinto legislativo de San Lázaro.

Entrevistado al interior de la Cámara de Diputados, explicó que el objetivo central es pedirle una explicación en torno a los recursos que están solicitando en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF), lo cual calificó de "una locura".

"Acabamos de acordar que vamos a citar a comparecer al presidente del INE, lo vamos a citar para que nos explique por qué quieren casi 19 mil millones de presupuesto, es una locura, es un sin sentido, y luego si no le otorgamos ese presupuesto va a salir a decir que no le alcanza para la revocación o la ratificación de mandato que se hará sobre el compañero presidente, el 21 marzo de 2022", puntualizó.

Fernández Noroña consideró que la comparecencia será casi histórica: "Es un tema importantísimo, no puede repetirse, no debe repetirse lo que sucedió con la consulta del primero de agosto, es un acuerdo que creo que fue unánime, para que Lorenzo Córdova comparezca ante el pleno de la Cámara, va a ser una sesión que yo diría si no histórica, sí muy relevante".

Explicó que de los casi 19 mil millones que exige el INE, están justificando 11 mil millones solo para su funcionamiento.

"Otros casi 4 mil millones de pesos para la consulta, y luego quiere (Lorenzo Córdova) 2 mil millones más para una posible consulta adicional con el compromiso de que si no hay los regresa, a ver quién le cree semejante patraña, entonces queremos que dé la cara porque hay muchísima irritación por este planteamiento", concluyó.