INE quita registro a PES, RSP y Fuerza por México

A partir de este viernes, los partidos Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, perderán todos sus derechos y prerrogativas.

Así lo determinó Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que comenzó el proceso de desaparición de estos institutos debido a que durante las elecciones del 6 de junio no alcanzaron el 3% de votación.

Tanto Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México no lograron obtener el porcentaje que por ley deben tener para mantener su registro como institutos políticos nacionales.

Estos partidos fueron conformados apenas en septiembre de 2020 y por ser de reciente creación compitieron en el proceso electoral de manera individual, toda vez que la ley señala que los institutos políticos nuevos no pueden hacer coalición en su primera elección.

Los representantes de Encuentro Solidario, Ernesto Guerra; y de Redes Sociales Progresistas, Miguel Ángel Jiménez, cuestionaron la sobrerregulación que existe en el sistema electoral mexicano para los partidos políticos de reciente creación.

Estas agrupaciones deben cumplir, todavía, distintos procesos de fiscalización antes de desaparecer por completo.