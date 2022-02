Ingrid Escamilla, dos años sin justicia

El crimen contra Ingrid Escamilla, cuyo cuerpo fue exhibido en redes sociales luego de que su expareja supuestamente la mató y violentó, cumplió dos años y aún faltan más de 20 pruebas por desahogar antes de que su agresor pueda ser sentenciado.

El caso judicial por su muerte no ha podido concluir debido a deficiencias, ahora, de la Defensoría Pública de la Ciudad de México.

Fuentes allegadas al caso indicaron que las últimas dos audiencias, en las que se está en proceso de desahogo de al menos 10 pruebas testimoniales y 10 periciales, aún no han podido realizarse porque la Defensoría Pública cambió al abogado que representa a Érick Francisco "N" y porque ni siquiera se presentó ante el juez.

El pasado 17 de febrero, en la continuación de la audiencia de juicio, la Defensoría de Oficio de la Ciudad de México envió un defensor para que lleve el caso de Érick Francisco "N". Sin embargo, el abogado afirmó ante el juez que desconocía el expediente, iniciado en 2020, luego de la detención de Érick Francisco "N", quien confesó haber matado a Ingrid Escamilla e intentar deshacerse de su cuerpo desollándola.

En consecuencia, la audiencia fue diferida para el 25 de febrero pasado, pero el nuevo defensor de Érick Francisco "N" no se presentó y la defensoría no informó al juez la causa de tal inasistencia.

Por ello, el juzgador volvió a citar para el próximo 11 de marzo a las 15:30 horas, no sin antes multar a la Defensoría Pública y ordenar notificar al superior jerárquico del abogado de oficio para que ese día acuda y esté bien enterado de lo que hay en el expediente.

Las audiencias en el caso de Ingrid Escamilla se han retrasado tanto por el cierre de juzgados debido a la pandemia de Covid-19 y cambios en la defensa del imputado, como por negligencias por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al no descubrir a la defensa la totalidad de las pruebas que pretendía ofrecer.

En total, la fiscalía ofreció 52 pruebas, mientras que Érick Francisco "N" no presentó ninguna.

Hasta ahora, entre las pruebas que han sido desahogadas en este caso están las testimoniales de la mamá y hermanas de Ingrid Escamilla.

Asimismo, la fiscalía ofreció diversos videos de seguridad del edificio donde Ingrid vivía con su agresor momentos antes y después de llevarse a cabo crimen.