Insuficiente, mecanismo de protección para periodistas: ONU-DH

Así lo advirtió el representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña, en el marco de la centésima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, realizada esta semana.

Indicó que a pesar de los "obstáculos y desafíos encontrados", el Mecanismo sigue siendo el instrumento más efectivo para proveer protección a la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras y periodistas en México.

"Es cierto que en ocasiones el Mecanismo ha mostrado deficiencias en su función de protección que, en ciertos casos, han supuesto que algunas personas beneficiarias sufrieran agresiones o incluso perdido la vida".

Sin embargo, destacó que este instrumento ha permitido salvar vidas y proteger a cientos de personas defensoras y periodistas de mayores violaciones de sus derechos humanos.

Jesús Peña hizo un llamado al Estado mexicano para dotar al Mecanismo de los recursos económicos necesarios para su pleno funcionamiento.

"Asimismo, aliento a todas las autoridades del Estado, de todos los niveles, para cooperar y coordinar sus actividades con el Mecanismo y sumarse a los esfuerzos desplegados para que trascienda de ser vista como una iniciativa aislada a ser parte de una política pública integral del Estado basada en la prevención de los riesgos".

Y añadió: "El Mecanismo no será suficiente para garantizar protección a las personas defensoras y periodistas mientras continúe la impunidad en la mayoría de los casos, existan servidores públicos que son responsables de agresiones o se normalice la violencia contra quienes critican, cuestionan o informan. Abordar esos retos requiere de dicha política pública integral".

"Un día como hoy no podemos dejar de recordarlas y transmitir nuestra más sincera solidaridad a sus familiares, amistades y colegas de profesión. Que su permanente recuerdo sea el motor de un mejor trabajo diario y un compromiso cada día más firme con la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos. El deber de proteger a las personas defensoras y periodistas sigue plenamente vigente y actual ante las inaceptables agresiones que continúan sufriendo", señaló.

El representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña expresó su solidaridad con las familias de los periodistas y defensores de derechos humanos que han perdido la vida o sufrieron agresiones por desempeñar su labor.

