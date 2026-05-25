Invertirán 400 mdd más para modernizar el Aeropuerto de Monterrey

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- En su penúltimo día de gira por Europa, el gobernador de

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una nuevapara el Aeropuerto Internacional deLosserán aportados pory estarán destinados a lade las terminales A y C de la terminal aérea regiomontana."Hoy nos anuncian otros 400 mdd para tener una, que es la que va a teneren un futuro, pero ya para elvamos a tener listo todo el tema de migración, tecnología, servicios y accesos", explicó el mandatario estatal.Agregó que lapermitirá mejorar significativamente la experiencia de los viajeros, especialmente rumbo alde Futbol 2026."Se va a notar esaen elporque vamos a tener", señaló.Estosse suman a otrosinvertidos por la compañía aeroportuaria desde 2024, tras su participación estratégica enEl proyecto responde ale industrial de, impulsado por el fenómeno dely la llegada dede alto impacto, factores que han incrementado la demanda de conectividad aérea tanto para pasajeros como para carga.Con esta expansión, el Aeropuerto Internacional defortalecerá la posición decomo uno de los principales centros logísticos, industriales y de negocios de América Latina.La nuevaderepresenta además unen la estabilidad económica y el potencial estratégico de la entidad, consolidando una alianza de largo plazo orientada al desarrollo de infraestructura de claseque acompañe el crecimiento sostenido del estado y su integración con mercados globales.