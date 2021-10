Iremos solos en 2024: MC

"Nosotros siempre les dijimos que era un error táctico y estratégico concederle o hacerle realidad los sueños del Presidente de la República en el sentido de tener un bloque opositor", recuerda Clemente Castañeda Hoeflich, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, al hablar sobre la postura que fijaron el año pasado —y que sostienen— frente a Claudio X. González Guajardo, el fundador de Sí por México, agrupación que en 2021 logró coaligar al PRI, PAN y PRD en la alianza Va por México y que ahora ha pedido al partido naranja sumarse a ellos rumbo a 2024.

Castañeda Hoeflich indicó en entrevista con SinEmbargo que desde entonces Movimiento Ciudadano, como organización política, no ha estado involucrado en ninguna plática de carácter institucional con Sí por México ni él ha hablado con González Guajardo ni con ninguno de sus emisarios por lo que irán solos en la próxima elección presidencial, para la cual aseguró tener "muchos hombres y muchas mujeres que pueden asumir esa responsabilidad".

"Es gente que merece todo mi respeto, no coincidimos políticamente. Insisto, creo que se están equivocando en términos tácticos y estratégicos, pero aún así les deseamos lo mejor. No tengo duda que en ellos hay mucha gente que le quiere hacer bien al país, pero creemos que lo correcto es construir una alternativa distinta alejada del pasado", comentó el también Senador del partido naranja, una fuerza política que insiste en mostrarse como lejana a los "partidos del pasado", pese a que en su filas tiene a exintegrantes de estos.

La semana pasada, Claudio X. González Guajardo anunció, en una terraza frente a Palacio Nacional, el plan con el cuál busca quitar a Morena del Gobierno: una gran coalición opositora que en 2024 compita contra el candidato del "oficialismo". No obstante, el proyecto del empresario tiene un inconveniente, contempla a Movimiento Ciudadano, partido que no los acompañó en 2021 y que —en palabras de Clemente Castañeda— ha decidido construir un proyecto alternativo.

Con motivo del primer año de su proyecto opositor, Claudio X. González fue enfático en dar números de cómo en la elección intermedia la oposición había vencido a Morena. Pero para ello se adjudicó los resultados que logró el Movimiento Naranja, a quien le pidió en más de una ocasión voltear a ver la alianza que desde el empresariado han podido construir en torno al PRI, PAN y PRD.

"Las y los candidatos de la coalición resultaron triunfadores en 24 de las 39 ciudades más pobladas del país, mismas que concentran el 25 por ciento del padrón electoral. Si sumamos a MC a ese resultado, la oposición en su conjunto logró triunfos en 28 de las 39 ciudades más pobladas de México". dijo el hijo del presidente de Kimberly-Clark de México. "La coalición Va por México y Movimiento Ciudadano juntos pueden ganar la elección presidencial y la Jefatura de Gobierno en el año 2024", reiteró.

En respuesta, Clemente Castañeda expresó:

"Entiendo que hoy muchos de los que acusaban a Movimiento Ciudadano de estarle haciendo el juego a Morena, terminaron por sumar nuestros votos —que por cierto son 3 millones 450 mil votos— a los votos de la oposición, cuando en el momento de la campaña decían que esos iban a ser votos para Morena. Pues cada quien es libre de sumar en su posición lo que quiera, lo que yo puedo decir es que los 3 millones 450 mil votos que obtuvo Movimiento Ciudadano responden a una idea, a una causa, a una serie de principios que son los que vamos a defender, no necesitamos que nadie nos tripule, nos capitenee o nos diga cuál es la ruta que hay que marcar, eso ya lo hemos hecho como dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano".

Cuestionado sobre cuáles son los candidatos que podrían representar a su partido en 2024, Castañeda Hoeflich reconoció que tienen varias opciones como el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; el alcalde Monterrey, Luis Donaldo Colosio; la excandidata presidencial, Patricia Mercado o incluso el coordinador de sus senadores y líder máximo, Dante Delgado. Sobre el Gobernador Samuel García recordó que "él ha dicho que está concentrado en dar buenos resultados en Nuevo León".

"Nosotros tenemos muchas alternativas y eso creo que le da mucha fuerza y perspectiva de futuro a Movimiento Ciudadano, a diferencia de otras fuerzas políticas que andan buscando debajo de las piedras con quién contender en la elección presidencial", refirió.

Ante la posibilidad de abanderar a un candidato externo como el canciller Marcelo Ebrard, a quien parecen cerrársele las puertas dentro de Morena y que en el pasado ha comulgado con las ideas de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda indicó que su partido "no está en este momento buscando candidatos y candidatas", aunque señaló: "tampoco le vamos a cerrar las puertas a nadie, esta es una organización política de puertas abiertas para hombres y mujeres que al igual que nosotros crean que a través y a partir de la política se puede cambiar la historia de México y eso es lo que vamos a hacer".

—En este no cerrar las puertas, entonces no descartan un escenario así (en el que abanderen a Marcelo Ebrard)— se le preguntó. —Nosotros estamos concentrados en ser una alternativa para México, y si hay hombres y mujeres con militancia, en términos generales, en otras fuerzas políticas que decidan abrazar las causas de Movimiento Ciudadano pues en su momento evaluaremos, tomaremos la mejor decisión, por su puesto que nos reservaremos el derecho de admisión, no como sucede en otras fuerzas políticas que le abren la puerta, digamos, a lo más retrógrada del régimen que decían combatir, me refiero concretamente a Morena y al caso de Manuel Bartlett para botón de muestra, nosotros seguiremos siendo muy cautelosos en a quienes invitamos y con quién construimos.

Precisamente ante la postura que han asumido como la tercera vía, se le cuestionó a Castañeda el que hayan sumado a sus filas a exintegrantes del priismo como Enrique Alfaro o Ivonne Ortega.

"Yo creo que todo mundo tiene derecho a rectificar, a reconocer sus errores y a fijar su posición política personal. Para no hablar de quienes tú has señalado, porque ellos ya han explicado en su momento su decisión, pues yo hablo de mí y en mi caso en algún momento milité en las filas del PRD. Entendí en ese momento, en esa circunstancia, que el PRD había agotado su ciclo, que no era como organización política una alternativa y tomé la decisión de militar en Movimiento Ciudadano y creo que ha sido lo correcto para mí y para muchas otras personas", precisó.

***—Hace unos días Sí por México, agrupación que está detrás de la alianza Va por México y que conforman el PRI, PAN y PRD llamó a Movimiento Ciudadano a ir con ellos en la elección presidencial de 2024. Le pregunto, coordinador: ¿MC se sumará a Va por México o ratifica que seguirá apostando por sí mismo como "tercera vía"?

—Nosotros lo que hemos dicho, agradeciendo por supuesto el gesto que ha tenido Sí por México con nosotros, es que lo que tendríamos que hacer si le queremos hacer un bien al país es salirnos de la trampa de la polarización en la que nos quiere meter el Presidente de la República, que ya metió a algunos, en el sentido de seguir pensando que este país nada más se puede dividir en dos nada más, en liberales y conservadores, entre chairos y fifís, en cualquier otra cosa que el Presidente insiste en polarizar con su discurso mañanero y lo que tendríamos que hacer es construir alternativas. Movimiento Ciudadano decidió, no de ahora, sino desde hace varios meses, incluso así lo confirmamos desde nuestra posición política en el 2021, que lo que tenemos que hacer es construir un proyecto alternativo, y un proyecto alternativo no se pude construir con los partidos que ya le fallaron a México que representan el pasado y que por lo visto se empeñan en seguirlo representando de tal suerte que lo que nosotros hemos dicho de manera muy puntual al Sí por México es: ´no gracias, vamo a seguir construyendo la alternativa que México necesita´.

—Qué cambió dentro de Movimiento Ciudadano. En 2018 sí fueron junto al PAN y PRD en coalición. Ahora es posible que el partido naranja sea acusado de dividir a la oposición.

—De eso nos quisieron acusar en la elección del 2021, nos dijeron que éramos comparsas de Morena, por un lado, pero otro lado los de Morena nos acusaban de ser parte de la mafia del poder y cuando estábamos a fuego cruzado lo único que teníamos que decir es: ´ni uno ni otro´. Movimiento Ciudadano es una alternativa genuina, de mujeres y hombres libres que pretenden cambiar la manera en la que se hace política en el país, que están construyendo una alternativa nueva de Gobierno, que le apuesta, particularmente, a que a México le vaya bien. Nosotros no queremos que le vaya mal a nadie, ni al Gobierno, ni a las oposiciones, queremos que el país transite, queremos que el país evolucione, queremos que el país vea hacia el futuro y por eso es que mantenemos esta posición política, que creemos que es la correcta.

—Y si el PRI saliera de Va por México considerarían la alianza o es un hecho que no veremos a MC coaligado a otro partido en ninguna elección de aquí a 2024.

—Nosotros no estamos en la ruta de construir una coalición con ninguno de los partidos que representan al pasado. Si el PRI sale o no sale de Sí por México es un asunto que les corresponde a ellos, yo nunca he visto al PRI firme en su papel de oposición al contrario, todos los días se debate entre seguir siendo una apéndice del poder y asumir su rol de oposición, pero ese problema de identidad es problema de ellos. Nosotros lo que hacemos es estar muy firmes en nuestras convicciones y creemos que lo que más le conviene a México es justamente poner a Movimiento Ciudadano al servicio de las mujeres y de los hombres libres de este país, que pretenden construir alternativa y eso es lo que hemos hecho estos años, lo que hicimos ya en el 21, que por cierto dio muy buenos resultados, y lo que vamos a hacer de cara al 24.

—Coordinador, hablan ustedes de los partidos del pasado, sin embargo dentro de sus filas tienen a exintegrantes de estos mismos partidos . Es el caso Enrique Alfaro, Gobernador emecista de Jalisco, que proviene del PRI o más recientemente la exgobenadora, también priista, Ivonne Ortega. ¿Este chapulineo no es una práctica de los partidos del pasado, como ustedes les llaman?

—Yo creo que todo mundo tiene derecho a rectificar, a reconocer sus errores y a fijar su posición política personal. Para no hablar de quienes tú has señalado, porque ellos ya han explicado en su momento su decisión, pues yo hablo de mí y en mi caso en algún momento milité en las filas del PRD. Entendí en ese momento, en esa circunstancia, que el PRD había agotado su ciclo, que no era como organización política una alternativa y tomé la decisión de militar en Movimiento Ciudadano y creo que ha sido lo correcto para mí y para muchas otras personas que han, con legitimidad, buscado alternativas de oposición política. Ahora creo que lo más importante en esta coyuntura, y en cualquier otra, es abrazar con mucha convicción las causas que defiende Movimiento Ciudadano y en eso todo mundo tiene derechos.

—Ganan ustedes Nuevo León, sin embargo hay una disminución en el número de diputados federales ¿Seguirán con esta misma estrategia, pese a este retroceso en el Congreso?

—Yo no veo un retroceso. Claro, tenemos cinco curules menos respecto de la legislatura pasada, pero sigue siendo una fuerza parlamentaria sólida, consistente, que hoy tiene muchos méritos por haber ganado varias diputaciones de mayoría, siete si mal no recuerdo, en un escenario de muchísima polarización, pero esto no sólo tiene que evaluarse en términos de curules sino en términos de votos y esa cifra, esos números me parecen contundentes. Movimiento Ciudadano es la única organización política que puede presumir que creció de manera sustantiva respecto a la elección de 2018. Nosotros tuvimos un millón de votos más respecto a la elección de 2018, en la elección de 2021. No hay ninguna otra organización política que haya crecido y mucho menos que haya crecido de manera exponencial como creció Movimiento Ciudadano. Si eso no se tradujo en un número de curules de manera proporcional, pues el problema es del sistema de representación y del sistema electoral y no del respaldo popular que tuvo Movimiento Ciudadano, que creo, en el 2024, esa fuerza se va a potenciar todavía más.

—Hablando de 2024, ¿Enrique Alfaro es el principal prospecto de candidato presidencial o es Samuel García? ¿O es Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, a quien las encuestas colocan en una muy buena posición? ¿O lo es Dante Delgado, de quien incluso se ha hablado de la posibilidad?

—Nosotros tenemos muchas alternativas y eso creo que le da mucha fuerza y perspectiva de futuro a Movimiento Ciudadano, a diferencia de otras fuerzas políticas que andan buscando debajo de las piedras con quién contender en la elección presidencial, pues nosotros tenemos muchos hombres y muchas mujeres que pueden asumir esa responsabilidad y claro que está el Gobernador Alfaro que gobierna uno de los estados más importantes del país, claro que está, si así él lo decide, el Gobernador Samuel García, aunque él ha dicho que está concentrado en dar buenos resultados en Nuevo León o por qué no Luis Donaldo Colosio o Dante Delgado o Patricia Mercado, que ya fue candidata presidencial. Es decir, hombres y mujeres tenemos para ir a la contienda presidencial, pero más importante que los nombres es el proyecto, las ideas y las causas que queremos que estén vigentes de cara a la elección del 2024.

—En el caso de que la sucesión presidencial dividiera a Morena ¿arroparían una eventual candidatura del canciller Marcelo Ebrard, él no hace mucho llegó a perfilarse como uno de sus candidatos al Congreso?

—Nosotros no andamos buscando candidatos ni candidatas en otras fuerzas políticas. Evidentemente lo que observamos es que en Morena hay una guerra interna muy fuerte que puede provocar una implosión, pero no está Movimiento Ciudadano buscando cuadros en otras fuerzas políticas, estamos concentrado en lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Lo digo con toda puntualidad, en que nuestros gobiernos sean ejemplares, sean exitosos, cumplan su palabra, en que nuestros representantes populares, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, representen con dignidad y con vergüenza a la gente y que en función de eso podamos construir una alternativa al 2024.

—Es decir, es un hecho, Marcelo Ebrard jamás sería un candidato de Movimiento Ciudadano.

—Pues lo que yo digo es que Movimiento Ciudadano no está en este momento buscando candidatos y candidatas. Tampoco le vamos a cerrar las puertas a nadie, esta es una organización política de puertas abiertas para hombres y mujeres que al igual que nosotros crean que a través y a partir de la política se puede cambiar la historia de México y eso es lo que vamos a hacer.

—En este no cerrar las puertas, entonces no descartan un escenario así.

—Nosotros estamos concentrados en ser una alternativa para México, y si hay hombres y mujeres con militancia, en términos generales, en otras fuerzas políticas que decidan abrazar las causas de Movimiento Ciudadano pues en su momento evaluaremos, tomaremos la mejor decisión, por su puesto que nos reservaremos el derecho de admisión, no como sucede en otras fuerzas políticas que le abren la puerta, digamos, a lo más retrógrada del régimen que decían combatir, me refiero concretamente a Morena y al caso de Manuel Bartlett para botón de muestra, nosotros seguiremos siendo muy cautelosos en a quienes invitamos y con quién construimos.

—En las reuniones que usted y Jorge Álvarez Maynez, coordinador en San Lázaro de MC, tuvieron en la casa de Claudio X. González, entiendo que en abril o mayo del año pasado, ¿qué posición asumieron?

—Nosotros siempre les dijimos que era un error táctico y estratégico concederle o hacerle realidad los sueños del Presidente de la República en el sentido de tener un bloque opositor. Ellos insistieron en que lo que debían hacer era juntar a las oposiciones, Movimiento Ciudadano siempre mantuvo la misma posición. Nunca engañamos a nadie siempre le dijimos, lo correcto es que cada quien haga su esfuerzo en particular y eso es lo que nosotros hicimos en congruencia a la posición política que siempre mantuvimos en esos diálogos, como diálogos hemos mantenido con todas las fuerzas políticas, incluídas las fuerzas política hoy gobernantes. No podemos hacer política sin diálogos, sin intercambiar puntos de vista, sin entender de qué se trata el momento histórico en el que estamos y Movimiento Ciudadano ha sido muy congruente en los términos en los que ha planteado su relación política con las otras fuerzas.

—A partir de esta reunión y de cara a este último de Sí por México, ¿ha vuelto a tener comunicación con Claudio X. González o con algún emisario de este bloque opositor?

—No, en absoluto, no he tenido oportunidad de platicar con ellos. Debo decir, es gente que merece todo mi respeto, no coincidimos políticamente. Insisto, creo que se están equivocando en términos tácticos y estratégicos, pero aún así les deseamos lo mejor. No tengo duda que en ellos hay mucha gente que le quiere hacer bien al país, pero creemos que lo correcto es construir una alternativa distinta alejada del pasado, que pueda ver de cara al futuro que pueda tener en ello a los mejores hombres y las mejores mujeres.

—Le pregunto porque el Diputado Álvarez Maynez fue captado en una entrevista con él, él mismo reconoció que hay una amistad con Claudio X. González. ¿Esta reunión fue a título personal, fue en cuestión del partido o a qué se debió?

—Pues habrá que preguntarle a él, pero yo entendería que fue a título personal. Movimiento Ciudadano como organización política no ha estado involucrado en ninguna plática de carácter institucional con el Sí por México, todo lo que hemos hecho es mantener la misma posición política y yo estoy convencido que es lo correcto.

—¿Cuál es su relación con Claudio X. González?

—Digamos que es una relación de cordialidad, de diálogo, de respeto mutuo.

—¿Y qué opina de que Claudio X. González haya sumado los votos que obtuvo MC a los de Va por México? ¿Es una presión indebida?

—No me di cuenta de esa presentación no sé si los haya sumado o no los haya sumado...

—Sí, los sumó...

—Entiendo que hoy muchos de los que acusaban a Movimiento Ciudadano de estarle haciendo el juego a Morena, terminaron por sumar nuestros votos —que por cierto son 3 millones 450 mil votos— a los votos de la oposición, cuando en el momento de la campaña decían que esos iban a ser votos para Morena. Pues cada quien es libre de sumar en su posición lo que quiera, lo que yo puedo decir es que los 3 millones 450 mil votos que obtuvo Movimiento Ciudadano responden a una idea, a una causa, a una serie de principios que son los que vamos a defender, no necesitamos que nadie nos tripule, nos capitenee o nos diga cuál es la ruta que hay que marcar, eso ya lo hemos hecho como dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano.

—Descartadísimo ver a Movimiento Ciudadano junto a estos tres partidos tanto en 24 como en cualquier otra elección de aquí a ese año.

—Pues no nos creían que eso es lo que íbamos a hacer en el 2021 y demostramos que sí es posible construir una alternativa, una alternativa que ganó una gubernatura como es caso de Nuevo León, que le robaron otra, como es el caso de Campeche, que hoy gobernamos tres capitales muy importantes del país, Monterrey, Guadalajara y su zona Metropolitana y Campeche capital, que gobierna 130 municipios, que fue la única fuerza política que sumó votos respecto a la edición de 2018 porque creció de manera exponencial, no veo razones para que Movimiento Ciudadano cambie su estrategia y su posición política de cara a 2024.