logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA BENE SAN LUIS

Fotogalería

LA BENE SAN LUIS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

ISSSTE sanciona a médico por tocamientos indebidos a paciente

La sanción busca erradicar la corrupción y proteger derechos de las mujeres en el servicio público.

Por El Universal

Mayo 17, 2026 03:52 p.m.
A
ISSSTE sanciona a médico por tocamientos indebidos a paciente

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- La

Secretaría Anticorrupción
y Buen Gobierno informó que Pedro "C"

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, médico especialista del ISSSTE, fue inhabilitado por un año, debido a que realizó tocamientos indebidos a una paciente durante consulta en la Clínica de Especialidades Neuropsiquiatría en Tlatelolco.
En un comunicado, la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro señaló que se obtuvieron las pruebas que demostraron esta infracción grave mediante acciones de investigación realizadas por el Órgano Interno de Control del ISSSTE.
Por ello, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso y avaló dicha sanción.
Anticorrupción y Buen Gobierno explicó que el médico sancionado tiene derecho a impugnar esta resolución. Sin embargo, advirtió que la dependencia defenderá la decisión "con la misma firmeza con que fue investigado el caso".
La autoridad hizo un llamado a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad mediante el enlace https://sidec.buengobierno.gob.mx/.
Finalmente, hizo un llamado a erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, honestidad y buen gobierno para fortalecer la confianza institucional.
"Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia y acoso. En el servicio público no habrá tolerancia para estas conductas", agregó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ISSSTE sanciona a médico por tocamientos indebidos a paciente
ISSSTE sanciona a médico por tocamientos indebidos a paciente

ISSSTE sanciona a médico por tocamientos indebidos a paciente

SLP

El Universal

La sanción busca erradicar la corrupción y proteger derechos de las mujeres en el servicio público.

Profeco recomienda apps de localización para emergencias y seguridad
Profeco recomienda apps de localización para emergencias y seguridad

Profeco recomienda apps de localización para emergencias y seguridad

SLP

El Universal

Además de apps, Profeco menciona dispositivos físicos como AirTag y Galaxy SmartTag para rastreo mediante Bluetooth.

Calor extremo, una amenaza meteorológica que se agrava
Calor extremo, una amenaza meteorológica que se agrava

Calor extremo, una amenaza meteorológica que se agrava

SLP

El Universal

El Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Forestal usan imágenes satelitales para detectar incendios.

Pemex es una amenaza para la economía nacional, advierte Moreira
Pemex es una amenaza para la economía nacional, advierte Moreira

Pemex es una amenaza para la economía nacional, advierte Moreira

SLP

El Universal

Moreira destaca que la política energética de Morena ha deteriorado la confianza internacional.