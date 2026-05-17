ISSSTE sanciona a médico por tocamientos indebidos a paciente

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- La

y Buen Gobierno informó que

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, médico especialista del ISSSTE, fue, debido a que realizó tocamientos indebidos a una paciente durante consulta en la Clínica de Especialidades Neuropsiquiatría en Tlatelolco.En un comunicado, la dependencia encabezada porseñaló que se obtuvieron lasque demostraron esta infracción grave mediante acciones de investigación realizadas por eldel ISSSTE.Por ello, elimpuso ydichaAnticorrupción y Buen Gobierno explicó que eltieneesta resolución. Sin embargo, advirtió que la dependencia"con la misma firmeza con que fue investigado el caso".La autoridad hizo un llamado acualquiera los principios de legalidad, respeto e integridad mediante el enlaceFinalmente, hizo un llamado aen la vida pública y promover la, honestidad y buen gobierno para fortalecer la"Lastienen derecho a unay acoso. En el servicio públicopara estas conductas", agregó.