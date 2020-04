Jalisco implementa controles de acceso a Guadalajara

El gobierno de Jalisco implementará controles de acceso al Área Metropolitana de Guadalajara para evaluar la salud de quienes van entrando provenientes de otros estados, y en específico de quienes llegan desde la Ciudad de México, señaló el gobernador del estado, Enrique Alfaro, durante una reunión con la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad y los alcaldes metropolitanos.

Aunque no se detalló en qué consistirán estos controles, señaló que con ellos se busca disminuir los riesgos de contagio ante la pandemia de Covid-19.

Además, se establecerá un protocolo de vigilancia para evitar saqueos durante la cuarentena voluntaria solicitada por las autoridades.

"Afortunadamente en Jalisco éste no ha sido un problema, ha sucedido en otros estados y más vale prevenir que lamentar y sobre todo mandar un mensaje a quienes estén pensando esta idea, que va a caer sobre ustedes todo el peso de la ley, que ojalá entendamos que en Jalisco va a haber orden y que tenemos que enfrentar esta situación de emergencia con seriedad y con la altura de miras", indicó el mandatario.

Expresó que este protocolo se implementará en coordinación con la Policía Metropolitana, las policías municipales y la Policía Estatal en el Área Metropolitana de Guadalajara; además se hará un perifoneo homologado para que los policías y los elementos de protección civil inviten a la ciudadanía a no estar en espacios públicos.

"No estamos en un estado de cuarentena obligatoria, ni hay toques de queda en Jalisco, que quede claro, hay una convocatoria a la solidaridad y a la responsabilidad para quedarnos en casa y evitar así que el virus se propague, nuestros cuerpos de seguridad y de Protección Civil nos van a ayudar a invitar a la gente a que así lo hagan", recalcó.

Por último, informó que se reforzará una campaña para prevenir la violencia doméstica, particularmente contra las mujeres, ya que estos sucesos podrían elevarse durante el confinamiento.