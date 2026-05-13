Joaquín El Chapo Guzmán pide liberación anticipada y extradición a México

}CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Una nueva

, supuestamente de

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, "El Chapo", a la Corte de Distrito Este se difundió este miércoles. En ella, insiste en que él no cometió los crímenes que se le imputan y pide se le aplique la, una ley que permite laen ciertos casos.En la, la séptima de las últimas semanas, escrita en inglés, vuelve a pedir suy pide la aplicación de la, al señalar que "no he cometido ningún crimen" contra el pueblo estadounidense.Repite que "en México tampoco hice daño a mi gente" yal"de dañar a mi pueblo con armas y de matarlos y culparme".Exige también lade suy a mantener comunicaciones.El mexicano, quien fuera líder del Cártel de Sinaloa,lacomoLafue aprobada eny uno de sus objetivos es disminuir la población penitenciaria, para lo cual permite lade reclusos que cumplan ciertos requisitos y pasen a programas de rehabilitación. Asimismo, permite la liberación por motivos humanitarios en el caso de reclusos adultos mayores, o con enfermedades terminales.Guzmán Loera fue sentenciado a, una condena que cumple en el penal de máxima seguridad. El juez encargado del caso, Brian Cogan, ha rechazado las peticiones del "Chapo", incluyendo la posibilidad de un nuevo juicio o de que se considere su extradición, señalando que no hay elementos para hacerlo.Losdel mexicano acusan lasde reclusión en que permanece su cliente, quien pasa el tiempo