Jorge Romero acusa a Morena de ser un narco partido

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional del PAN,

, afirmó que el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de

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con licencia, dejó de ser un expediente aislado para convertirse en la radiografía de un, capturado y utilizado por el crimen organizado.En un comunicado, el dirigente panista sostuvo queno vive una crisis accidental, sino las consecuencias de haber entregado el poder público a estructuras vinculadas con ely de quese haya convertido en un ""."Mientras las familias buscan a sus desaparecidos y entierran a sus muertos,protege a políticos acusados de operar para el", señaló.Romero Herrera advirtió que lascontra funcionarios y exfuncionarios deexhiben un problema mucho más profundo: la presuntaen campañas, corporaciones policiacas, fiscalías, gobiernos y estructuras políticas del oficialismo.Afirmó queintenta esconder la gravedad del caso detrás de discursos sobre soberanía, mientras abandona a las víctimas de violencia y protege políticamente a los señalados por el gobierno de Estados Unidos."Ya no estamos frente a casos aislados. Estamos frente a undeen gobiernos, campañas, policías, aduanas, fiscalías y estructuras de", sostuvo.El dirigente nacional del PAN señaló que else suma a otros escándalos y señalamientos que involucran a personajes yen distintas entidades del país, entre ellos Baja California, Tamaulipas, Tabasco y Michoacán, además de investigaciones relacionadas con huachicol fiscal, financiamiento ilegal y presuntos vínculos con grupos criminales.Romero Herrera advirtió que no se puede poner en riesgo la, el futuro del, la estabilidad económica del país y la imagen internacional de México solo para proteger a actores políticos señalados por vínculos con elPor ello, llamó a la presidentaa romper cualquier vínculo decon personajes relacionados con estas acusaciones."Presidentacriminal que la mantiene atada a los acuerdos y vínculos construidos durante el sexenio de López Obrador con el crimen organizado", expresó.sostuvo queseguirá señalando cualquier intento de proteger desde el poder a actores relacionados con el crimen organizado. "Hay que decir las cosas por su nombre:se convirtió en un", concluyó.