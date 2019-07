Juez federal ordena a Lozoya comparecer por Odebrecht

Un juez federal requirió al exdirector de Pemex Emilio Lozoya para que se presente ante la autoridad que ordenó su captura por el caso Odebrecht, por ello decidió renunciar a la suspensión que lo protegía contra dicha orden.

No hay órdenes contra Romero Deschamps. La FGR no ha solicitado ninguna orden de captura contra el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.

Por ello, el juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México negó la suspensión definitiva al también exsenador, de modo que si en los próximos días se libra orden de captura, no tendrá amparo que lo proteja.

Según lo informado la semana pasada por el Consejo de la Judicatura Federal, el líder sindical había conseguido una suspensión definitiva porque diversos jueces no rindieron sus informes justificados, lo que hizo que un juez le otorgara el amparo.

FGR, con vía libre para detenerlo

Un juez federal dejó sin efectos la suspensión que protegía a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) contra la orden de capturarlo por el caso Odebrecht.

Este miércoles el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México publicó un acuerdo en el que tuvo por desistido a Lozoya Austin del incidente de suspensión contra la orden de aprehensión emitida por un juez de control del Reclusorio Norte en el caso Odebrecht.

EL UNIVERSAL informó que el juez de amparo concedió la suspensión definitiva a Lozoya Austin contra la orden de captura, pero para conservar dicha medida debía presentarse ante el juez de control del Reclusorio Norte que la emitió.

Por ello, su defensa decidió desistirse del incidente de suspensión por lo que el acuerdo dictado por el juez y publicado este miércoles deja vía libre a la Fiscalía General de la República (FGR), tanto por el caso Odebrecht como por la supuesta compra irregular de Agronitrogenados, en el que tampoco cuenta con una suspensión.

La FGR señaló a Lozoya por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa derivado de la investigación por el caso Odebrecht.

Consiguió que un juez del Reclusorio Norte emitiera órdenes de aprehensión contra el exfuncionario, su hermana Gilda Susana Lozoya; su madre, Gilda Margarita Austin y Solís; su esposa, Marielle Helene Eckes, y Nelly Maritza Aguilera Concha.