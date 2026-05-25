Jueza niega amparo a médico prófugo en caso de sueros vitaminados

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HERMOSILLO, Son., mayo 25 (EL UNIVERSAL).- La polémica por el presunto amparo concedido al médico Jesús Maximiano Verduzco Soto investigado por la muerte de ocho personas por la aplicación de sueros vitaminados volvió a ser tema de debate luego de que la jueza federal Irma Socorro Gómez Chávez negó públicamente haber protegido al imputado.

Jueza Irma Socorro Gómez Chávez aclara situación legal

La juzgadora aseguró que "jamás otorgó un amparo" al médico señalado y calificó como falsas las versiones difundidas en redes sociales.

Explicó que el recurso legal promovido por el médico únicamente fue admitido a trámite y que se concedió una medida cautelar condicionada a que se presentara ante la autoridad en un plazo de cinco días.

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"Esto no significa absolver a alguien, cancelar investigaciones ni impedir que se haga justicia", sostuvo la jueza.

Añadió que posteriormente negó la suspensión definitiva y dio por concluido el juicio de amparo al no acreditarse el acto reclamado.

Búsqueda activa y acciones de la Fiscalía General de Justicia

El pasado 6 de mayo estaba programada la audiencia inicial contra Jesús Maximiano "N", dentro de la causa penal 2448/2026 en el Juzgado Oral Penal de Hermosillo.

Sin embargo, el médico no acudió a la diligencia judicial y desde entonces permanece prófugo.

Durante la audiencia, la defensa aseguró desconocer las razones de la inasistencia de su cliente, aunque insistió en su inocencia.

La ausencia abrió la posibilidad de que quedara sin efecto la suspensión provisional que le permitía enfrentar el proceso en libertad.

Por ello, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) mantienen activa su búsqueda.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que continúan operativos, cateos, alertas migratorias y solicitudes de colaboración con otras entidades para localizar al médico.

Como parte de las investigaciones, las autoridades aseguraron 16 vehículos y siete propiedades presuntamente vinculadas con el imputado.

Además, se iniciaron trámites para congelar cuentas bancarias y garantizar la reparación del daño a víctimas y familiares.

La Fiscalía también mantiene vigente una recompensa de 500 mil pesos para quien proporcione información útil que permita localizar a Verduzco Soto.

El médico es investigado por homicidio culposo por responsabilidad médica y delitos relacionados con daños a la salud.

En paralelo, autoridades sanitarias realizaron inspecciones en al menos 24 establecimientos similares. Seis de ellos fueron suspendidos preventivamente.

La Fiscalía informó a familiares de las víctimas que laboratorios especializados detectaron malas prácticas en el manejo de insumos médicos, fallas graves en protocolos de asepsia y presencia de microorganismos patógenos capaces de provocar infecciones mortales.

Las investigaciones incluyen cateos, exhumaciones y análisis realizados por Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

El último reporte oficial refiere al menos 11 casos sospechosos relacionados con tratamientos intravenosos aplicados en una clínica privada de la colonia Jesús García, en Hermosillo.

La jueza Gómez Chávez pidió evitar la desinformación y aseguró que continuará actuando "con responsabilidad, profesionalismo, seriedad y pleno respeto a la ley".