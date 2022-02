Kenia López exige a AMLO dejar de ser complaciente con el crimen

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, exigió al gobierno federal atender la violencia que invade las calles de nuestro país, ya que no debe ser complaciente con el crimen organizado ni permitir que a plena luz del día maten a los mexicanos.

"Lo que está pasando en México demuestra que vamos hacia un Estado fallido. ¿Y qué es un Estado fallido? Es la incapacidad de las instituciones de proveer bienestar a la población. Y claramente en México las instituciones no están funcionando", indicó la panista en conferencia de prensa virtual.

Apuntó que se hizo público un video en el cual se observa a un comando llegando a un velorio en Michoacán y, como si se tratara de un fusilamiento, acribillan a 17 personas en la comunidad de San José de Gracia.

"Hoy el Presidente dijo que 'no han encontrado cuerpos, sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, unos restos, pero no los cuerpos'. ¿De qué sirve que todos los días se reúnan a las 6 de la mañana si al final no son capaces de saber lo que pasa en el país ni atender la violencia incontrolable?", cuestionó la legisladora.

Afirmó que el gobierno está cediendo a la delincuencia organizada sus atribuciones; por ejemplo, así como el gobierno cobra impuestos, la delincuencia cobra derecho de piso; así como el gobierno empadrona a los jóvenes en programas sociales, la delincuencia los recluta.

"El monopolio del uso de la fuerza en cualquier país lo tiene la policía para detener a los delincuentes, pero en México, lamentablemente lo tiene la delincuencia organizada", lamentó.

En otro tema, López Rabadán retomó la declaración del mandatario en la que dijo que deberían pedirle disculpas los periodistas por el caso de la casa que habitó en Houston su hijo José Ramón López.

"¿Cómo se atreve el Presidente de la República a exigir eso, cuando recientemente se sabe que el grupo Vidanta está teniendo privilegios que obviamente son consecuencia del tráfico de influencias con su familia?", cuestionó.

El grupo Vidanta bajo la administración morenista, dijo, recibió una ampliación por 15 años a su concesión para la construcción de un hotel de lujo en la Riviera Nayarita. "Sin duda, este proyecto turístico ha destapado el favoritismo que tiene el gobierno por este consorcio hotelero. El gobierno federal ha permitido la destrucción de los manglares, el cambio de cauce del río Ameca, la destrucción del hábitat de especies endémicas y dejaron sin fuente de ingresos a cientos de familias. No cabe duda de que la destrucción de las zonas naturales, es el sello distintivo del gobierno del presidente López Obrador", insistió.

"La Casa Gris de la corrupción ha revelado que en los tiempos de la 4T, ganan los amiguismos, gana la familia presidencial, gana la corrupción y pierde México", indicó la senadora.