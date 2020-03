L. Obrador rechaza el estado de sitio

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el uso de la fuerza pública para mantener a los ciudadanos en sus hogares, como parte de las medidas para contener el coronavirus.

"Eso sí se los puedo adelantar. No estado de sitio, nada de autoritarismo, todo por la razón y el derecho. Tenemos que persuadir". En conferencia de prensa en Palacio Nacional aseguró que cuenta con el apoyo de la gente que lo escucha: "Si no fuera así, sería un desorden, un caos", afirmó.

Destacó que México tiene la tasa de afectados por la epidemia más baja después de la India con relación a la población, pero esto no es para confiarnos.

El presidente López Obrador aseguró que no se irá de cuarentena para no dejarle el terreno libre a los conservadores, que son irresponsables y corruptos, ni cancelará obras de su gobierno.

En otro tema, el presidente aseguró que saludó de mano a María Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, por una cuestión humanitaria y calificó como hipocresía de los conservadores que lo critiquen, cuando la administración de Felipe Calderón negoció con el hijo de la señora.

"Es la hipocresía del conservadurismo, un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora, ¿y no dicen nada? De verdad que son hipócritas, esa es la verdadera doctrina del conservadurismo, la hipocresía", dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Refirió que pudo haberse negado a saludarla, pasar y no verla para que no dijeran nada sus adversarios, pero no, porque la señora tiene 92 años y "no se quiere morir sin verlo", por ello le entregó una carta en la cual le pide que la ayude a ver a su hijo, de quien no tiene noticia desde hace cinco años.