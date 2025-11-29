La campaña Ilumina el Mundo busca entregar ropa, medicinas y alimentos a quienes más lo necesitan

En el marco de la temporada navideña y como parte de la estrategia Ilumina el Mundo, en distintas ciudades de México se instalaron máquinas "expendedoras de caridad" para apoyar a las personas más necesitadas, con productos esenciales como ropa, aparatos auditivos, medicinas, suministros de higiene, prótesis, útiles escolares, uniformes, capacitación para el empleo y alimentos, entre otros.

De acuerdo con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estas donaciones son entregadas directamente a quienes lo requieren a través de máquinas expendedoras.

Indicó la Iglesia que las máquinas están disponibles desde este 29 de noviembre al 29 de diciembre en Guadalajara, Torreón, San Luis Potosí, Querétaro, Gómez Palacio, Atlixco y Ciudad de México.

Durante 2024, más de 850 mil personas participaron en esta experiencia en 107 ciudades de 13 países, logrando donar más de 490 mil artículos -equivalentes a más de 16 millones de dólares- la cifra más grande desde su creación.

"Las máquinas de donación regresan a México para ofrecer a miles de personas la oportunidad de compartir luz y esperanza con quienes más lo necesitan durante la época navideña", dijo la organización religiosa.

Explicó que funcionan como una máquina expendedora, con la diferencia de que los productos se donan a una organización dedicada a ayudar a los demás como ADRA, Un Kilo de Ayuda, Fundación MVS Radio, MUCCAM, la Red de Bancos de Alimentos de México, Lazos, FHADI, Cáritas de Torreón, DIF de Gómez Palacio, UNICEF y Médicos sin Fronteras.

Cada artículo, destacó la Iglesia, representa una acción concreta de ayuda para niños, mujeres y personas en situación vulnerable, incluyendo pacientes de cáncer, familias sin hogar, personas con discapacidad motriz, pacientes con problemas auditivos, o familias que padecen inseguridad alimentaria, entre muchos otros.

Las máquinas de donación forman parte de la campaña Ilumina el Mundo, una iniciativa global patrocinada por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Agregó que en las ciudades donde no habrá una máquina, las personas pueden sumarse al Día Nacional de Servicio el sábado 6 de diciembre.