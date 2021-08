La democracia no puede fracasar, señala AMLO

SAN IGNACIO, Sin., julio 31 (EL UNIVERSAL).- A unas horas de que inicie la consulta popular para juzgar a expresidentes, y ante las voces que le apuestan a que el ejercicio será un fracaso, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "la democracia no puede fracasar".

"Presidente, hay quienes le apuestan al fracaso de la consulta", se le cuestionó al termino de la supervisión de los avances de la carretera San Ignacio-Tayoltita, en la sierra de Sinaloa.

"La democracia no puede fracasar", contestó.

El titular del Ejecutivo federal confirmó que mañana domingo no votará en la supervisión que haga de la construcción de las carreteras federales de La Yesca, y Las Varas-Compostela, pues indicó que no hay casillas especiales.

"¿Es un hecho de que no vota mañana?", se le preguntó.

"No, no hay casillas especiales", respondió.

Ayer viernes en Culiacán, Sinaloa, el presidente López Obrador afirmó que de poder votar en la consulta lo haría en contra de que sean juzgados los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

INE NO HA INSTALADO CASILLAS SUFICIENTES PARA CONSULTA POPULAR

Sin decir su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de no instalar las casillas suficientes para la consulta popular de mañana domingo para decidir si se juzga a expresidentes, y pese a la veda electoral, reiteró su llamado a la población mexicana a salir a participar. Tras supervisar los avances de la carretera San Ignacio-Tayoltita desde un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), el titular del Ejecutivo federal acusó al Instituto de buscar que no se sepa nada de la consulta que mañana se realizará por primera vez en México.

"Desgraciadamente los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes. Yo mañana voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa...silencio, cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente", dijo.

Acompañado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, el titular del Ejecutivo federal exhortó a la población mexicana a salir mañana a participar en la consulta popular y dar su opinión, ya sea favor o en contra de que se juzgue a los exmandatarios. "Viene esta consulta del domingo, pues hay que participar, hay que dar la opinión que se tenga en cualquier sentido, como mujeres como hombres libres, porque es democracia". Recordó que en marzo próximo tendrá lugar la consulta de revocación de mandato, lo cual indicó que está establecido que cada tres años, a mitad del sexenio, se le pregunte a la población si quiere que el Presidente de la República continúe o que renuncie.

"Porque el pueblo pone y el pueblo quita, entonces yo me voy a someter a la revocación de mandato y el pueblo va a decidir si quiere que yo continúe o que renuncie. ¿Por qué es importante esto? Para que el pueblo siempre, repito, tenga en sus manos el poder que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala. Imagínense si nos eligen por seis años, y nos portamos mal, y le hacemos daño al pueblo porque nos tiene que aguantar tanto tiempo? Por eso es muy importante la revocación de mandato".

El presidente López Obrador señaló que hay mandatarios que tienen entre 20 y 30% de aceptación entre la población. "¿Así para qué sirve un Presidente si no tiene el respaldo del pueblo? Sí no lo único que tiene es su mandato, tiene la legalidad, pero no tiene legitimidad. No se puede gobernar un país, así no se cuenta con el apoyo del pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada", dijo.