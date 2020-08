La lucha de una madre por recuperar a su hijo

María del Rosario Corona pidió ayuda a las autoridades de Durango, con el fin de que intervengan ante la Fiscalía de Chihuahua, pues su hijo Jorge Luis fue identificado en una fosa común de ese estado desde junio de 2018 y a la fecha no se ha concretado una exhumación.

María del Rosario, originaria de Lerdo, Durango, acudió a la conmemoración del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, en Torreón, Coahuila, pues es parte del grupo VIDA, el cual busca a familiares desaparecidos. Allí contó que su hijo desapareció el 8 de octubre de 2017 y que en Jiménez, Chihuahua, después de hacerse una prueba genética, le notificaron que coincidía con un cuerpo que había sido enviado a la fosa.

Además, relató que le enviaron fotografías de su hijo muerto antes de ser enviado a la fosa. Sin embargo, desde entonces no ha logrado que exhumen los restos. Según le argumentan las autoridades esto se debe por temas de salubridad.

"No hemos podido hacer nada y por eso quiero exponer mi caso. No sabemos de avances de la exhumación", indicó.

Lupita Delegado, coordinadora del Grupo Vida en Durango, contó que personal de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) en Chihuahua han frenado los avances.

"Decían que ya estaba autorizado y después que no, que iban a meter otro. Ya tenían funeraria, ya tenían todo y no permitieron hacer la exhumación por un tema de contaminación. Queremos el apoyo de la Fiscalía de Chihuahua", comentó Lupita Delgado.

La representante pidió apoyo para dar a conocer el caso, pues consideró que el hecho que la señora María del Rosario ya haya encontrado a su hijo es una bendición. "¿Por qué no traerlo a casa y darle una cristiana sepultura?, queremos que esa persona regrese a casa, ¿por qué no nos apoyan?", cuestionó.

Jorge Luis Cardiel, hijo de María del Rosario, tenía un año viviendo en Chihuahua, pero desapareció y murió a los 38 años.

En el día Internacional de las Desapariciones Forzadas, familias del Grupo VIDA de Torreón realizaron un evento y una misa en el memorial para desaparecidos en la Alameda Zaragoza.

En el evento, los asistentes exigieron un mecanismo extraordinario forense y también abrir lugares a las familias, como reclusorios, psiquiátricos y centros asociados a la trata de mujeres (table dance o salas de masaje).