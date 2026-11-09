¿LA NUEVA LEY BENEFICIA A LOS ANIMALES?

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La nueva Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, finalmente resume e integra varias propuestas anteriores, dando el marco jurídico para determinar delitos y sanciones a quienes violen los derechos de estos seres reconocidos como sintientes.

? El espíritu de la nueva ley federal contempla que todo animalito debe mantenerse en bienestar cumpliéndole estos cinco dominios o derechos.

Reconoce a los animales ya no como objetos o cosas con las que su dueño pueda hacer lo que quiera. Define actos de crueldad, bienestar, cuidado y protección. En principio se tienen que respetar los cinco dominios o derechos de los animales para tenerlos en bienestar.

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Las regulaciones y reglamentos tendrán en cuenta el respeto de estos cinco dominios para mantener el bienestar de cada animalito. Igualmente, estarán sujetos a esta ley las aves urbanas y animales silvestres.

El reconocimiento científico, y el consenso mundial de las emociones y sentimientos en los animales, contradicen directamente, sin lugar a discusión ni opinión, las falsedades y calumnias con las que se justifican tan desagradables y crueles diversiones, donde se engañan a personas ignorantes de biología, afirmando que gallos, toros, palomas, están hechos y criados para ello y casi participan en ese espectáculo con placer. Esto es una cruel calumnia para los pobres animales que no saben que está pasando, solo sufren y mueren.

? En una absurda pantomima de lucha, el público, ignorante de los sentimientos del animal, se emociona como si el hombre combatiera con un depredador o un dragón.

Por ejemplo; un toro en una corrida está solo defendiendo su territorio, embistiendo la capa que se mueve, como haría contra un oso u otro toro, en su naturaleza no sabe ni entiende de banderillas, de puyas y menos de los humanos que lo azuzan luciendo ridículamente su supuesto valor al atacarlo. Mientras el toro como todo ser sintiente, gime, llora, sangra y muere.

En la naturaleza los gallos pelean defendiendo su territorio, y se patean con los espolones, quien pierde solo sale corriendo y no pasa a mayores. El humano les coloca navajas que ellos no saben que cortan y matan, es como darles navajas a jóvenes peleoneros en la secundaria.

? Los gallos cantan al amanecer para marcar y advertir su territorio. Cuando aparece un gallo intruso, se patean hasta que uno pierda y huya, colocarles navajas es una trampa cruel. Vaya ejemplo a los niños.

La nueva ley y el articulo 4 de la constitución ya reconocen a los animales como seres que sienten, sufren tienen emociones igual que nosotros no son cosas. Cada Estado deberá homologar su legislación acorde.

No obstante, existen comentarios de que esta ley podría causar regresión en los derechos y beneficios a los animales conseguidos anteriormente en la legislación de varios municipios y estados como el de Nuevo León y Baja California.

? Las palomas mensajeras necesitan regresar a su nido para calentar sus huevos y alimentar a sus polluelos, no quieren competir solo regresan desde cientos de kilómetros a donde son llevadas.

La nueva ley no solucionara nada sin la fiscalización de la sociedad, debemos observar y cumplir cabalmente con los motivos y objetivos, el espíritu de la ley. Evitar que se busquen resquicios legales para seguir explotando y matando animales por falsedades y calumnias de instituciones que lucran con ello. Impedir se cumpla la famosa frase: "Hecha la ley hecha la trampa" Evitar el manejo ambiguo de las leyes, denunciar el burocratismo e indiferencia de las instituciones que deberían protegerla, pretextando falta de presupuesto. Bosques y áreas verdes son hábitat de muchas especies de aves, la poda excesiva buscando una estética absurda, solo destruye nidos y lugares de descanso para las aves. Urbanas y migratorias que llegan cada otoño a San Luis Potosi.

Debemos abolir, denunciar y vigilar la prohibición de venta de animales en las calles y tianguis. Así como la venta de animales, pájaros y resorteras en los mercados.

PROFEPA, SEMARNAT o CONANP deben informar sobre el estado actual de las poblaciones de cada una de nuestras especies silvestres; que actualmente pasan de incognito. Desconocidas para nuestros niños y jóvenes. Las universidades deben hacer congresos y campañas de divulgación de nuestra naturaleza silvestre, no solo espectáculos de luces y música estridente. La mayoría de ciudadanos no nos contentamos con pan y circo.

Municipios y estados deben presentar informes y estadísticas de los diagnósticos, medidas de solución y mejoras del bienestar animal en sus demarcaciones.

Impedir y denunciar la impunidad generalizada de delitos contra los animales, esto aunado a la ignorancia de la sociedad hacia la naturaleza han causado el catastrófico estado de nuestra ecología actual.

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gonzalez7063@hotmail.com

Christian González miembro de la The Wild Life Society capítulo México y periodista de la Red Mexicana

de Periodistas Ambientales