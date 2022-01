"La señora tiene dinero y no tiene nada que ver con el gobierno", dice AMLO tras polémica sobre su nuera

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, respondió a la polémica suscitada tras la publicación de que su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, vive en una mansión valuada en un millón de dólares, en Houston, en Estados Unidos.

"En este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado", dijo AMLO sobre el escándalo de los lujos de su hijo José Ramón López Beltrán.

Esta mañana en su conferencia matutina, conocida como "La Mañanera", el Presidente dijo que en el caso del matrimonio de su hijo con Carolyn Adams, "está complicado meterse porque al parecer la señora tiene dinero y no tiene nada que ver con el gobierno".