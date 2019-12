Las expresiones de AMLO a un año de gobierno

Este 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple un año en la Presidencia de la República, y en este tiempo han sido muchas sus expresiones y frases que han causado polémica.

Me canso ganso

El 1 de diciembre de 2018, durante su discurso de toma de posesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la frase "me canso ganso", expresión que ha repetido en múltiples ocasiones.

Lo que diga mi dedito

En su conferencia del 4 de abril, el Presidente fue cuestionado sobre las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, de que "la gente que tiene miedo construye muros", haciendo referencia a Donald Trump.

Para responder, López Obrador señaló: "lo que diga mi dedito", al momento que agitaba su índice derecho de lado a lado, en señal de no.

Como borrego

En su conferencia del pasado 28 de octubre, López Obrador señaló que "ya no hay ciudadanos imaginarios" y "ya no hay borregos".

Al imitar el sonido de un borrego, el presidente dijo riéndose: "a dónde van, meee", "por quién votar, meee".

Los voy a acusar con sus mamás y abuelos

De cara al aniversario 51 del Movimiento Estudiantil de 1968, el Presidente advirtió "a los violentos", que los acusaría con sus mamás y abuelos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que los familiares de estas personas no estarían de acuerdo con el actuar violento de los jóvenes.

"Los voy a acusar con sus mamás y abuelos, estoy seguro que los papás, los abuelos no están de acuerdo (con que actúen de manera violenta), sino me dejo de llamar Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven, los verían como malcriados, porque no deben de andar haciendo eso. Les darían sus jalones de oreja, sus zapes", expresó.

Ternuritas

En su conferencia mañanera del 26 de febrero, López Obrador llamó "ternuritas" a un grupo opositor integrado por diversas figuras políticas y de la sociedad civil, encabezados por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

"Qué sucede, que están atravesando una crisis y se están precipitando pensando que de la noche a la mañana pueden crear un grupo, no. Tienen que formar cuadros, no sacar la nota, ´ya se reunieron tantos y van a hacer contrapeso´. Pero eso es muy ficticio, es como para decirles ternuritas", expresó López Obrador.

Otra información

En su mañanera del 31 de julio, el Presidente rechazó el informe de la Secretaría de Hacienda de que hay un subejercicio del gasto por 174 mil 484 millones de pesos y aclaró que él tiene otros datos de la misma dependencia.

"Tengo otra información. Tengo información que está bien el ejercicio del presupuesto porque es algo que se ha manejado sin sustento", sostuvo.

Amor y paz

En su conferencia del 3 de abril, López Obrador respondió "amor y paz" al ser cuestionado sobre la amenaza de Donald Trump de cerrar la frontera entre México y Estados Unidos.

"Yo prefiero el amor y paz", dijo.

Fantoches, conservadores, hipócritas y presa fifí

En su conferencia del 26 de marzo, el Presidente señaló que son "fantoches, conservadores, hipócritas, doble cara" quienes forman parte de la "prensa fifí".

Durante su conferencia mañanera, el mandatario respondió que él no inventó el término "fifí", y dijo que fue una palabra que se utilizó en la época de Francisco I. Madero.

"Existe una prensa fifí, no es una invención, existe el partido de los fifí, existe el conservadurismo en México", dijo.

Los dichos de López Obrador fueron respuesta a un periodista, quien le pidió dejar de utilizar el término.

Elefante reumático

A dos meses de iniciar su administración, el Presidente hizo un balance de su gestión y reconoció que hace falta echar a andar al gobierno porque es como un elefante reumático que "cuesta trabajo empujarlo".

Durante sus giras por el interior de la República, López Obrador ha repetido el discurso en múltiples ocasiones.

Tengan para que aprendan

En una mañanera, el Presidente presumió que la Secretaría de la Defensa Nacional comenzó con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía y envió un mensaje a sus opositores: "tengan para que aprendan".

"No con el ánimo de confrontar, pero para decir suave suave: tengan para que aprendan", expresó el mandatario.

Cucar

El Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no me va a "cucar" (provocar), afirmó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera del 2 de enero.

Respondió con "un amor y paz", así como una apertura al diálogo al movimiento que declaró que enfrentará al mandatario nacional.

"Tampoco me van a cucar. O cómo se dice ahora, eso sí calienta. Pues no, hay mucho frío ahorita, no vamos a caer en ninguna provocación. Aunque quieran confrontarnos, no va haber respuesta, amor y paz", indicó.