Las frases de políticos y artistas que dieron de qué hablar esta semana

El presidente Andrés Manuel López Obrador, Nicolás Maduro, Carmen Salinas, Rafa Márquez, el general Luis Cresencio Sandoval y una senadora de Morena dieron de qué hablar, voluntaria e involuntariamente, con sus declaraciones. Éstas son las frases de la semana:



"No soy un cobarde"

"Ciudadano Presidente: le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios", respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 5% a productos mexicanos.



"Te vas a tragar tu provocación"

"Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación", dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al periodista Jorge Ramos durante una entrevista realizada en febrero pasado y que apenas fue revelada.



"Hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarse embarazar"

El diputado local de la bancada de Morena en el Congreso de Puebla, Héctor Alonso Granados, recomendó a las mujeres pensar bien antes de "abrir las piernas y embarazarse".

"Hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarse embarazar", expresó en una entrevista a un medio de comunicación local.



"Bien y fuerte"

Luego de que se registrara el estallido de un "libro bomba" en la oficina de la senadora de Morena, Citlalli Hernández, la legisladora informó que se encuentra "bien y fuerte".



Fue mejor regresar las armas

El general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció que el pasado domingo, la dependencia negoció con los delincuentes el cambio de armas por soldados, luego de que su personal fue desarmado, agredido y retenido en el municipio de La Huacana.

Al respecto, dijo que fue mejor regresar las armas, que atacar a la población utilizada por los civiles armados.



El infeliz ratero le cortó cartucho en la cara

El pasado sábado María Eugenia Plascencia Salinas "La Nena", hija de la actriz Carmen Salinas, fue víctima de la delincuencia al ser asaltada muy cerca de su casa, en la colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

"Doy gracias a Dios que no mataron a mi hija porque el infeliz ratero le cortó cartucho en la cara, y como no escucha bien ella (su hija), le preguntó ¿qué dice? Y le pegó en la frente con el arma iba con ella su yerno y entregaron todo", detalló la actriz.



Cuando estás en Europa no necesitas a la Selección

Los tiempos han cambiado, aseguró Rafael Márquez sobre el compromiso de los jugadores en las convocatorias del Tricolor.

"El Káiser" criticó la negativa de algunos futbolistas por portar la playera de la Selección Nacional.

"En Europa siempre llevan la bandera bien puesta, pero los tiempos han cambiado y ahora quizá no se le da esa importancia a la Selección. Quizá el pensamiento ha cambiado y no le dan tanta importancia como antes", comentó en entrevista para ESPN.



Es tiempo de "destetar" al sur-sureste del país

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", afirmó que es tiempo de "destetar" al sur-sureste del país porque hay estados como Chiapas que tiene un presupuesto mucho mayor que el estado que gobierna, mientras sus ingresos propios "son casi igual a cero", y en cambio esta entidad es la segunda en generar más ingresos para la Federación.