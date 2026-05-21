Laura Itzel Castillo recibe a presidente europeo en Senado

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- El presidente del Consejo Europeo,

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a lapara ladonde será recibido en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,al funcionario europeo y lo llevó alpara la Fotografía oficial.Laforma parte de sua México en el marco de la firma delentre México y la Unión Europea.