Laura Itzel Castillo recibe a presidente europeo en Senado
La visita oficial se realiza en el contexto de la firma del Acuerdo Global Modernizado.
A
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- El presidente del Consejo Europeo,António Luís Santos da Costa , arribó
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
a la sede del Senado para la sesión solemne donde será recibido en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Laura Itzel Castillorecibió al funcionario europeo y lo llevó al Patio del Federalismo para la Fotografía oficial.
La sesión solemne forma parte de su visita oficial a México en el marco de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.
no te pierdas estas noticias
Laura Itzel Castillo recibe a presidente europeo en Senado
SLP
El Universal
La visita oficial se realiza en el contexto de la firma del Acuerdo Global Modernizado.
Reforma electoral busca evitar candidatos con vínculos criminales
SLP
El Universal
La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa reforma para que partidos revisen antecedentes criminales de candidatos.
Pensiones Bienestar 2026: ¿quiénes pueden cobrar su apoyo hoy?
SLP
El Universal
Los montos varían según el programa: adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras.