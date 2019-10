"Le muerden la mano a quien les quitó el bozal": AMLO a los medios

El presidente Andrés Manuel López Obrador usó la frase de Gustavo Madero (hermano del ex presidente Francisco I Madero), "le muerden la mano a quien les quitó el bozal" para criticar a algunos medios de comunicación por la cobertura del fallido operativo de captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario recordó que antes del golpe militar para asesinar al presidente Madero, la prensa, después de estar sometida y ser rastrera durante el porfiriato, con el triunfo del maderismo se desató en contra del propio Madero.

"De ahí surgió una frase fuertísima que la voy a decir, la voy a decir, porque todo esto ayuda: ¿saben qué llegó a decir Gustavo Madero?: 'Le muerden la mano a quien les quitó el bozal'. Eso no se lo perdonaron, nunca. Por eso se ensañaron en él, primero en Gustavo Madero y luego en su hermano. Yo no quiero que nunca jamás vuelva a suceder eso. Esa es de las historias más vergonzosas del periodismo y de la política en México".

López Obrador llamó a los medios de comunicación a actuar con ética y ser rigurosos con su información. "Ya basta de amarillismo y de la espectacularidad".

Señaló que ante esta polémica ya es tiempo de pensar en el interés general y a una ética que debe de existir en el manejo de la información, que es fundamental, pero no impuesta.

"Los medios se deben de regular con los medios y en este caso tiene que ser la sociedad, tienen que ser los ciudadanos", señaló.