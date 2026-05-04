Leticia Ramírez inicia funciones como secretaria de Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).-

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, agradeció la oportunidad para seguire informó sobre las próximas fechas de entrega de los depósitos de los programas de Bienestar.Durante lade la presidenta, Ramírez Amaya expresó que "le agradezco la oportunidad de trabajar ahora en lapara seguir".En ese sentido, explicó que las personasque su apellido inicie con la letra A a la letra D, E y F recibirán su depósito a partir del lunes 4 al viernes 8 de mayo.Detalló que de la letra G a la letra M, del lunes 11 al viernes 15 de mayo; de la letra M a la letra R, del lunes 18 al viernes 22 de mayo; y de la letra S a la Z, del 25 al miércoles 27 de mayo.Destacó que actualmente 32 millones de derechohabientes reciben algún programa social y para la entrega de apoyos sociales del mes de mayo y junio se destinó una inversión de 104 mil 768 millones de pesos.