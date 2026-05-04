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Leticia Ramírez inicia funciones como secretaria de Bienestar

Calendario de depósitos para programas sociales se extiende de mayo a junio 2026.

Por El Universal

Mayo 04, 2026 12:37 p.m.
A
Leticia Ramírez inicia funciones como secretaria de Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).-

Leticia Ramírez Amaya
, nueva titular de la Secretaría de Bienestar

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, agradeció la oportunidad para seguir fortaleciendo la Cuarta Transformación e informó sobre las próximas fechas de entrega de los depósitos de los programas de Bienestar.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ramírez Amaya expresó que "le agradezco la oportunidad de trabajar ahora en la Secretaría de Bienestar para seguir fortaleciendo la Cuarta Transformación".
En ese sentido, explicó que las personas beneficiarias que su apellido inicie con la letra A a la letra D, E y F recibirán su depósito a partir del lunes 4 al viernes 8 de mayo.
Detalló que de la letra G a la letra M, del lunes 11 al viernes 15 de mayo; de la letra M a la letra R, del lunes 18 al viernes 22 de mayo; y de la letra S a la Z, del 25 al miércoles 27 de mayo.
Destacó que actualmente 32 millones de derechohabientes reciben algún programa social y para la entrega de apoyos sociales del mes de mayo y junio se destinó una inversión de 104 mil 768 millones de pesos.

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