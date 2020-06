Llama AMLO a elementos de la GN a actuar con rectitud y ética

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los elementos de la Guardia Nacional y a los funcionarios de su administración a actuar con rectitud, ética, y establecer la honestidad como forma de vida, porque, aseguró, sin estos valores, solo quedan delincuentes, corruptos y malos servidores públicos.

Al encabezar la ceremonia por el primer aniversario de la Guardia Nacional y acompañado de su gabinete de seguridad, el titular del Ejecutivo federal acusó que dentro de la extinta Policía Federal (PF) existían varios vicios como falta de disciplina y de profesionalismo, pero sobretodo, falta de honestidad.

Al recordar una metáfora atribuida a Abu Jafar Muhammad ibn Musa Al-Jwarizmi, un matemático árabe, el mandatario comentó:

"Se le atribuye a un matemático árabe, una metáfora, donde le preguntaron sobre el valor del ser humano, y este respondió: si tiene ética, entonces su valor es igual a 1, si además es inteligente, agréguele, un 0 y su valor será igual a 10, si también es rico, súmele otro 0 y será igual a 100, pero si por sobre todo eso, es además una bella persona, agrégale otro 0, y su valor será igual a 1000, pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedaran los ceros, así de sencillo".

Y agregó: "Sin valores éticos, ni principios sólidos, no queda nada solamente delincuentes, corruptos, malas personas, malos ciudadanos, malos servidores públicos, por eso lo principal en el gobierno que encabezo es actuar con rectitud, con integridad y sobretodo con honestidad, con ética".

En este sentido, el presidente López Obrador acusó que en la extinta Policía Federal existían varios vicios como falta de disciplina y de profesionalismo, pero sobretodo, señaló, honestidad.

"En el ámbito federal solo había 18 mil elementos para todo el país, a esto habría que agregar que faltaba en esa corporación profesionalismo, disciplina y con el paso de tiempo se fueron arraigando vicios de todo tipo. No había disciplina, profesionalismo y tampoco, y eso considero lo más grave, honestidad".

El Ejecutivo federal manifestó que se ha avanzado "en este difícil terreno minado" que le dejaron, aseguró, sexenios anteriores en materia de seguridad pública, con base en atender las causas que originan la violencia, por lo que se han creado oportunidades de trabajo para la población, “el que se combata a la pobreza, a la marginación, que se atienda a los jóvenes para que no sean enganchados por la delincuencia, que tengan oportunidades de trabajo, de estudios, es la base de la nueva estrategia de seguridad pública".

"Si actuamos con rectitud, honestidad, se va a lograr la transformación de México, el renacimiento de México. Es fundamental no permitir la corrupción y establecer la honestidad como forma de vida, y como forma de gobierno, no olvidemos eso, es preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra".

El mandatario resaltó el que a inicios de su gobierno se haya logrado la reforma constitucional que permitió que las Fuerzas Armadas realizaran labores de seguridad pública, y que además se pudiera constituir la Guardia Nacional.

"A un año de entrar en operaciones esta Guardia Nacional, es mucho lo avanzado. Ha habido una amplia convocatoria a jóvenes, mexicanos que se han integrado a la Guardia Nacional para servir, lo han hecho de manera consciente, y con el propósito de ayudar a que juntos logremos la paz y la tranquilidad que el país necesita".