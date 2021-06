Llama AMLO a luchar por igualdad de género en foro internacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a combatir el machismo y luchar por la igualdad de género, pero sin olvidar la igualdad económica y social, pues indicó, son fundamentales para lograr una sociedad mejor.

En un video difundido en el cierre del Foro Generación Igualdad París 2021, que encabezó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el Ejecutivo federal señaló que tanto hombres y mujeres son iguales.

"Me da mucho gusto dirigirme a ustedes, ahora que se concluye el foro sobre igualdad que iniciamos en el mes de marzo y promovimos el gobierno de Francia y de México. Un saludo al presidente Macron y desde luego para todos los que organizaron este foro, los que participaron en este foro, que importante hablar de la igualdad, y no sólo de la igualdad de género", señaló el presidente.

"Desde luego somos iguales hombres y mujeres Y tenemos que seguir combatiendo el machismo, pero no debemos olvidar la igualdad económica y social, qué es el fundamento para lograr una sociedad mejor".

En su oficina en Palacio Nacional, el mandatario federal destacó la lucha que llevó a cabo José María Morelos y Pavón en la Independencia de México, y la comparó con la que realizaron los franceses en la Revolución Francesa bajo el lema de "Libertad, Igualdad, Fraternidad".

"Tengo aquí junto a mí a un luchador por la igualdad, un cura, José María Morelos y Pavón, este cura rebelde y justo en 1813 dictó un documento que se conoce como los Sentimientos de la Nación y en ese documento entre otras cosas se dice qué se modere la indigencia y la opulencia, es decir que haya igualdad, en ese documento también Morelos planteaba que se eleve el salario del peón, que se eleve el de los trabajadores", dijo.

"Decía Morelos, de manera sencilla, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barrendero -el que trabajaba en las minas con la barreta -igual que al hijo del más rico hacendado, y decía José María Morelos que se constituya, que haya tribunales qué defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Ese era Morelos en su lucha por la igualdad".

Y agregó: "Fíjense como de manera sencilla, pero profunda nuestros héroes nos han enseñado a que debemos de luchar por la igualdad, por la justicia, como lo hicieron los franceses durante la revolución, libertad, igualdad, fraternidad", finalizó.